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        Haberler Dünya NASA eğitimli ilk Arap kadın astronot uzay yolcusu: Ay'a gitmeye hazırlanıyor

        NASA eğitimli ilk Arap kadın astronot uzay yolcusu: Ay'a gitmeye hazırlanıyor

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve NASA tarafından eğitim alan ilk Arap kadın astronot Nora AlMatrooshi, eğitimlerini tamamladı. Nora AlMatrooshi, Ay yolculuğuna hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:47
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          Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Nora AlMatrooshi NASA'nın eğitim programını tamamlayıp uzaya doğru yola çıkmaya hazır olan ilk Arap kadın oldu.

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          30 yaşındaki Nora AlMatrooshi, bu hafta, NASA'nın eğitim programından mezun olup uzaya doğru yola çıkmaya hazır olan ilk Arap kadın oldu.

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          Petrol endüstrisinde çalışmış bir makine mühendisi olan AlMatrooshi, Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (BAESA) tarafından 2021 yılında NASA ile bir eğitim programına kaydolmak üzere seçilen iki astronot adayından biriydi.

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          AlMatrooshi, uzay yürüyüşleri alıştırmaları da dahil olmak üzere iki yıl süren sıkı çalışmanın ardından Ay'a gidecek astronot ekibine dahil oldu. "The Flies" olarak bilinen grup artık NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) görev yapma, Artemis Ay'a fırlatma görevinde yer alma ve her şey yolunda giderse Mars'a uçma hakkına sahip.

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          AlMatrooshi bu yolculuk hakkında yaptığı açıklamada, "İnsanlığı daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımak istiyorum. İnsanlığın Ay'ın ötesine geçmesini istiyorum. Ve ben de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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          Başörtüsü takan AlMatrooshi, ajansın ikonik beyaz uzay giysisini ve kaskını takarken saçlarını kapalı tutmasına olanak tanıyan bir strateji geliştirdiğini de söyledi.

        *Haberin görselleriBirleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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