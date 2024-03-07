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Kapıdaki büyük tehlike Marmara Depremi, göçmen, su ve trafik sorununun yanı sıra; uluslararası trafiğin yoğun olduğu marka bir megakent olan İstanbul’da asayiş konusu da ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Güvenli Fatih Tanıtım Toplantısına katıldı. Bu toplantıda Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ilçede hayata geçirdikleri önemli projeleri anlattı.

Göreve gelmesinden itibaren organize suç örgütlerine ve çetelere karşı büyük mücadele veren Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı veriler, İstanbul’da asayişin seçim sonuçları kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

REKLAM Terörle mücadele kapsamında; İstanbul’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 9 ayda 278 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 79 terörist sağ olarak yakalandı. Operasyonların 10’u Fatih ilçesinde gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik 151 operasyon, DEAŞ’a yönelik 101 operasyon, sol terör örgütlerine yönelik ise 84 operasyon düzenlendi. Terörün finansmanına ilişkin İstanbul’da düzenlenen 18 operasyonda 5 milyon 477 bin 324 TL ele geçirildi. 8 BOMBALI EYLEM ÖNLENDİ İstanbul’da 9 aylık sürede 8 bombalı terör eylemi engellendi. Planlanan terör eylemlerinden 1’i Fatih ilçesindeydi. 28 Ocak’ta Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen terör saldırısında, iki terörist 10 saat içinde yakalandı. 6 Şubat’ta ise Çağlayan Adliyesi’ne yönelik saldırıda 2 terörist öldürüldü. ORGANİZE ÖRGÜTLERİN 4’TE 1’İ İSTANBUL’DA İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik 112 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 90 organize örgüt çökertildi. Operasyonlarda 27 milyar 181 milyon TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Türkiye genelindeki operasyonlarla kıyaslandığında toplam 384 organize suç örgütü çökertildi. Bu çete ve organize suç örgütlerinin 4’te 1’i İstanbul’da. Tefecilere yönelik İstanbul’da 38 operasyon yapıldı. Kaçakçılarla mücadelede 828 operasyonda 624 milyon TL değerinde vergi kaybı önlendi. 1 milyon 115 bin TL’lik akaryakıt, 331 bin TL’lik alkollü içki, 552 bin TL’lik sigara, 52 milyon 518 bin TL’lik makaron ele geçirildi. REKLAM İSTANBUL UYUŞTURUCU TRAFİĞİ İstanbul’un uyuşturucu trafiği ve uyuşturucu haritası da oldukça dikkat çekici. Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik 6 bin 400 operasyon yapıldı. Kullanıcı ve sokak satıcılarıyla ilgili 35 bin 22 olay yaşandı. 49 bin 488 kişi gözaltına alındı; bunların 4 bin 413’ü tutuklandı, 2 bin 243’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 14 ton uyuşturucu, 20 milyon adet uyuşturucu hap, 4 bin kök kenevir ele geçirildi. Fatih ilçesinde de 1 ton uyuşturucu, 53 bin adet uyuşturucu hap, 97 kök kenevir ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE İstanbul’da siber suçlarla mücadele konusunda önemli çalışmalar yürütüldü. 18 bin 32 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Terörle bağlantısı tespit edilen 980 hesap ve şahıs hakkında 86 gözaltı işlemi yapıldı; 4’ü tutuklandı. Bilişim-ödeme-yasa dışı bahis konusunda 280 operasyonda 2 bin 693 gözaltı işlemi yapıldı; bunların 536’sı tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 46 operasyonda, 3 bin 128 kişi gözaltına alındı; bunların 28’i tutuklandı. İSTANBUL’UN ASAYİŞİ Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında İstanbul’da kişilere karşı yılbaşından bugüne kadar 14 bin 455 suç işlendi. Geçen yıl aynı dönemde 15 bin 406 suç işlenmişti. Suç işleme oranlarında yüzde 6.2’lik bir düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlar geçen yıl aynı dönemde 7 bin 649 idi, bu yıl ise 6 bin 282’ye düştü. Burada da yüzde 17.9’luk bir düşüş var. İstatistiklere göre asayişte her 10 olaydan 9’u aydınlatıldı ve failler adalete teslim edildi. Benzer rakamlar İstanbul’un Fatih ilçesi için de geçerli. İstanbul’da güvenlik personeli sayısı 50 bin 44’ten 56 bin 391’e yükseltildi. Bunların 5 bin 720’si mahalle bekçisi. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE İstanbul’da halihazırda 1 milyon 92 bin 697 yabancı ikamet ediyor. Bunun 530 bin 532’si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 558 bin 768’i ikamet izni olanlar, 3 bin 397’si ise uluslararası koruma altında olanlar. Fatih ilçesinde ise 39 bin 799 yabancı bulunuyor. 2019’da Fatih’te 103 bin 660 yabancı ikamet ediyordu. 15 Ocak 2021’den itibaren Fatih ilçesindeki bütün mahalleler kapalı mahalle statüsünde bulunuyor. İstanbul’da göçmen kaçakçılarına yönelik 9 ayda 499 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 806 gözaltı gerçekleşti, 202 kişi tutuklandı; 105 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Vize/vize muafiyeti veya ikamet süresi biten ve kendiliğinden İstanbul’dan 255 bin 92 yabancı çıkış yaptı. Gönüllü 26 bin 519 Suriyeli, ülkelerine geri dönüş yaptı. 76 bin 396 kaçak göçmen yakalandı.