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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!

        Galatasaray'ın başında birçok başarıya imza atan Okan Buruk, gözünü şimdi de Mircea Lucescu'nun rekoruna dikti. Buruk, Çaykur Rizespor maçından galip ayrılması halinde Rumen teknik adamın 22 yıllık rekorunu egale edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:37
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

        • 2

          Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı Galatasaray'la ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

        • 3

          Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        • 4

          Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

        • 5

          LUCESCU'YU YAKALAMASINA 1 MAÇ KALDI

          Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı.

        • 6

          Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.

        • 7

          İKİNCİ KEZ 10 MAÇLIK SERİ PEŞİNDE

          Okan Buruk'un öğrencileri, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde bu sezon ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

        • 8

          Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 2 ila 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan "Cimbom" 20 ila 28. haftalar arasında üst üste 9 maçı kazandı.

        • 9

          Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor'u mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olacak.

        • 10

          28 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

          Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

        • 11

          Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

        • 12

          Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

        • 13

          REKORLARI KIRDI, TARİHE GEÇTİ

          Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

        • 14

          Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

        • 15

          Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da adını tarihe yazdırdı.

        • 16

          59 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

          Okan Buruk, Süper Lig'de 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

        • 17

          Buruk, Galatasaray'ın başında geçen sezon 36 müsabakada 28 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon ise 28. haftası geride kalan ligde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü.

        • 18

          Okan Buruk, ligde 50 galibiyete 62 maç sonunda ulaşarak bunu en kısa sürede başaran teknik adam ünvanını da aldı.

        • 19

          EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİM

          Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

        • 20

          Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

        • 21

          Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

        • 22

          Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

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