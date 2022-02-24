Hafta sonu öncesi yola çıkacak olan ve akaryakıt alması gereken vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına zam geleceği yönündeki iddiaların dolaşmaya başlaması üzerine motorin ve benzin fiyatlarına zam mı geldi sorusu gündem oldu.



BENZİNE, MAZOTA ZAM GELECEK Mİ?

24 Şubat tarihiyle mazota zam geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.