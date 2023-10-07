Motorine indirim geldi
Motorininin litre fiyatına 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı
Giriş: 07.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:13
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim gerçekleştirildi.
İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 37.30 TL, İstanbul Anadolu yakasında 37.24 TL, Ankara'da 37.84 TL, İzmir'de 38.05 TL lira, Adana'da 38.31 TL, Bursa'da 37.91 TL, Antalya'da 38.55 TL, Diyarbakır'da 38.56 TL ve Trabzon'da 38.21 TL oldu.