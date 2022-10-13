Motorine bu sefer indirim geldi

Motorin fiyatına 1 haftada yapılan 4 zammın ardından bu sefer indirim geldi.

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2.13 lira düşürüldü. İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 26.40 liraya geriledi.

Benzin fiyatlarında değişime gidilmezken satış fiyatı litre başına 20.60 lirada kaldı.

Eylül sonunda motorinin litresi 23.12 lira, benzinin litresi ise 19.23 liradan satılıyordu.