Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda akaryakıt fiyatları, yukarı ve aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Tonu, benzinin (24 saat içinde) 247 dolardan 238 dolara, motorinin 248 dolardan 236 dolara indi. Yurt içinde dolar kuru 7 TL 20 kuruşu aştı.

Motorinde, bu gece 7 kuruş indirim bekleniyor. Motorin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 27 kuruş zamlanmıştı. Benzinde, bugün bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Ürün fiyatındaki düşüşün pompa fiyatlarına daha yüksek oranda indirim olarak yansımasını kurdaki artış frenledi.