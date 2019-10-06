Türkiye'de akaryakıt fiyatları üç unsura göre belirleniyor. Brent petrol ve uluslararası piyasadaki ürün fiyatı ile dolar kuru. Bunlarda yaşanan aşağa ya da yukarı yönlü değişiklik fiyatlara zam veya indirim olarak yansıtılıyor. Bu hafta da uluslararası motorin fiyatları önce güçlü şekilde düştü ve indirim olasılığı gündeme geldi. Uluslararası piyasada motorinin ton fiyatı hafta başında 590 dolardan 568 dolara geriledi. Motorinde 15 kuruş indirim ihtimali oluştu. Ancak bu ihtimal cuma günü açıklanan ABD petrol sondaj kuyu sayısındaki azalma nedeniyle bir anda ortadan kalktı. Motorinin ton fiyatı 568 dolardan 581 doların üzerine çıktı. Böylece yarın için pompa fiyatlarına yansıtılması beklenen 15 kuruşluk indirim başka bahara kaldı.Benzinde bu hafta motorinin tersine olağanüstü bir gelişme yaşanmadı. Fiyatları stabil seyretti.