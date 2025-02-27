Motorin fiyatına indirim geldi

Motorine yaklaşık 74 kuruş 1 lira 43 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Buna göre motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 46.57 TL, Ankara'da 47.26 TL, Antalya'da 48.27 TL, İzmir'de 47.62 TL, Trabzon'da 48.05 TL, Diyarbakır'da 48.6 TL, Şanlıurfa'da ise 48.5 TL'den satılıyor.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litresine geçtiğimiz günlerde 1 lira 44 kuruş zam yapılmış, zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görülmüştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.