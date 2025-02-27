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        Haberler Ekonomi Enerji Motorin fiyatına indirim geldi - Enerji Haberleri

        Motorin fiyatına indirim geldi

        Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 07:17
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        Motorine indirim geldi
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        Motorine yaklaşık 74 kuruş 1 lira 43 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

        Buna göre motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 46.57 TL, Ankara'da 47.26 TL, Antalya'da 48.27 TL, İzmir'de 47.62 TL, Trabzon'da 48.05 TL, Diyarbakır'da 48.6 TL, Şanlıurfa'da ise 48.5 TL'den satılıyor.

        GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ZAM GELMİŞTİ

        Motorinin litresine geçtiğimiz günlerde 1 lira 44 kuruş zam yapılmış, zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görülmüştü.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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