Motokurye düzenlemesi geliyor! Motorlu kurye olma şartları neler olacak?

MOTOKURYELER, GÖNDERİLERİN HASARA UĞRAMAMASINDAN SORUMLU OLACAK

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yapılacak düzenlemeyle motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak, çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak motokuryeler, engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.

Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek.

Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.