MotoGP Aragon Grand Prix'sini Bastianini kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesindeki 5,1 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Üçüncü sıradan başladığı yarış boyunca liderlik mücadelesini sürdüren Bastianini, son turda yaptığı atakla vatandaşı Francesco Bagnaia'yı geride bıraktı ve bitiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezon dördüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Liderin 0.042 saniye gerisinde Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, Bastianini'nin 6.139 saniye arkasında İspanyol Aleix Espargaro (Aprilia) ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, İspanyol Marc Marquez ile motorlarının temas etmesi sonucu ilk turda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Olayın ardından motorunun dengesinde sorun yaşayan Marquez, bu kez Takaaki Nakagami'nin aracıyla temas yaşadı ve kazanın ardından iki pilot da yarıştan çekildi.

MotoGP'de şu ana kadar Bagnaia 6, Bastianini 4, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 25 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 211 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 163

4. Jack Miller (Avustralya): 134