Mossad'a bilgi sızdırma davasında tutuklu kalmadı

DHA

İsrail Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak 'casusluk' suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi, öngörülen cezanın üst sınırı, kaçma ihtimallerinin olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanıklar ise tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Abdulkadır Barakat, Ibrahım H.I Barzaq, Abdulhakım Alzaamıl, Abdelrahman Abunawah, Raed A.A. Ashour ve Mohammed I.a Salhab'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmedildi. Bir üye hakim, henüz dijital materyal raporunun sunulmaması ve kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesiyle sanıkların tahliyelerine karşı oy kullandı. Mahkeme, dijital materyal raporlarının sunulması halinde dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine de karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Ahmad Zaid isimli şahsın İsrail Gizli Servisinin saha sorumlusu olduğu, olay tarihi itibariyle Almanya'da bulunduğu, İsrail Gizli Servisinin Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şüphelilerle irtibata geçerek Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek, işgale karşı direnen gruplarının Türkiye'deki faaliyet ve yapılanmalarından haberdar olmak için Arap asıllı olan 16 sanığı para karşılığı casus olarak kullandığı kaydediliyor. 2015 yılının son aylarında gayri resmi yollarla Türkiye'ye giren sanıklardan Abdülkadir Barakat'ın Türkiye'deki casusluk şebekesinin para transferine yön verdiği öne sürülüyor. Tüm sanıkların, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 7 Aralık 2022 tarihli duruşmada, 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.