Moskova'ya drone saldırısı: Uçuşlar normale döndü
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina drone tarafından vuruldu. Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süreliğine askıya alınmıştı, uçuşların normale döndüğü açıklandı
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina, drone tarafından vuruldu. İnsansız hava aracının (İHA) şehir merkezindeki bir binaya çarpmasının ardından Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süre askıya alındı.
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AFP'nin aktardığına göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehrin merkezindeki bir binaya İHA saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.
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Sobyanin, Rus ordusunun iki İHA'yı daha düşürdüğünü söyledi.
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RIA'nın aktardığına göre, uçuşların askıya alınmasından kısa bir süre sonra Kremlin'e 5 kilometre uzaklıkta yüksek bir patlama sesi duyuldu.
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Moskova çevresindeki havalimanları son günlerde Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.