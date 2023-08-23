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        Haberler Dünya Moskova'ya drone saldırısı: Uçuşlar normale döndü

        Moskova'ya drone saldırısı: Uçuşlar normale döndü

        Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina drone tarafından vuruldu. Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süreliğine askıya alınmıştı, uçuşların normale döndüğü açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 07:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:09
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          Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina, drone tarafından vuruldu. İnsansız hava aracının (İHA) şehir merkezindeki bir binaya çarpmasının ardından Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süre askıya alındı.

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          AFP'nin aktardığına göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehrin merkezindeki bir binaya İHA saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.

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          Sobyanin, Rus ordusunun iki İHA'yı daha düşürdüğünü söyledi.

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          RIA'nın aktardığına göre, uçuşların askıya alınmasından kısa bir süre sonra Kremlin'e 5 kilometre uzaklıkta yüksek bir patlama sesi duyuldu.

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          Moskova çevresindeki havalimanları son günlerde Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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