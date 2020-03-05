05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Moskova'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes anlaşması ile sona eren zirvesi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre olumlu bir atmosferde geçti.
Putin'in baş başa görüşmeye geçmeden önce kameraların karşısında yaptığı taziye açıklaması olumlu karşılandı.
BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA
Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma olmaması hâlinde Türkiye’nin rejim unsurlarını İdlib’den kendi imkânlarıyla temizleme hususunda kararlı olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Görüşmelerin sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda izlediği bağımsız dış politikada yeni bir başarı elde ettiğine dikkat çekildi. Rusya’yla liderler düzeyinde müzakereler yürütülürken ABD Başkanı'nın özel temsilcisinin İstanbul’da olduğu hatırlatıldı.
TÜRKİYE ÖZ KAYNAKLARLA
Suriye'den gelebilecek yeni göç dalgasına karşı durulduğu değerlendirilirken ABD'nin ve Batı'nın destek vermek durumunda kaldığı belirtildi.
Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla Esad rejimine bedel ödettiği değerlendirmesi yapılırken Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi. Batılı devletlerin İdlib sahasındaki koşullarını dikte etmesine izin vermeyeceği belirtilirken, Türkiye'nin bölgede maşa olmayacağının anlaşıldığı kaydedildi.
SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMİ
Türk savunma sanayiinin İdlib'de rüştünü ispat ettiği, bu alandaki yatırımların isabetli olduğu değerlendirmesi dikkat çekti.
Türkiye-Rusya mutabakatının ABD ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye destek olmasına engel olmadığına vurgu yapılırken hava savunma sisteminin konuşlandırılması ve istihbarat paylaşımı gibi güven artırıcı adımlar atılması gerektiği kaydedildi.
İNSANİ KRİZ UNUTULMAMALI
İdlib’de hâlâ üç milyondan fazla sivilin küçük bir alanda sıkıştığının unutulmaması gerektiği belirtilirken düzensiz göç tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekildi. Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadığı hatırlatılırken Suriye’de yaşanan insani krizi sonlandırmak için gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekildi.
Değerlendirmelerde ortaya çıkan mutabakat için lider diplomasisinin sonuç vermeye devam ettiğinin görüldüğü kaydedilirken Rusya'nın çok boyutlu ilişkilerimizi rejimin hırs ve kaprislerine kurban etmemek için anlaşma yoluna gittiği belirtildi.
İDLİB NEREDE?
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