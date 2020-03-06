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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

3 MADDELİK MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülkenin gece yarısından başlamak üzere ateşkes kararının da yer aldığı ortak bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Üzerinde mutabakata varılan maddeler şu şekilde:

İki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov, tarafların üzerinde uzlaştığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol"ü okudu.

1-İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2-M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3-Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Kritik gelişmelerin cereyan ettiği bir dönemde Sayın Putin'le bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.

Bugünkü görüşmemizde İdlib'deki gelişmeleri ele aldık. 6 saat süren bir çalışma yaptık. Benzer veya farklı düşündüğümüz tüm konuları müzakere ettik.

Türk-Rus ilişkilerinin köklü bir tarihi vardır. Bu tarih halkın karşılıklı etkileşiminin de tarihidir. Bu ilişkileri ortak çıkar temelinde ilerletmek en büyük arzumuzdur. Diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladığımız bu sene de Sayın Putin'i ülkemizde ağırlamak istiyoruz.

Soçi mutabakatına göre İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi mahafaza edilecek ve statükonun korunması için tüm tedbirleri alacaktık. Rejimin saldırıları İdlib'deki sükuneti bozmuştur. İdlib'deki mutabakatın bozulmasının bir numaralı sorumlusu rejimdir. Bu bölgede yaşayan 4 milyon kişinin terörist ilan edilip bombalanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Rejimden kaçan ve sayıları 1.5 milyonu bulan bölge halkı sınırımıza dayanmıştır. Rejimin buradaki amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu açıktır.

Gözlem noktaları sahadaki noktaları kontrol etme değil, ateşkesi takip etmekle yükümlüdür. Bir süre önce İdlib'e ilave askeri birlikler gönderdik. Artık hem rejimin saldırganlığını engellemek hem de aşırı gruplarla mücadele için sahada daha aktif rol aldık. Rejimin askerlerimize yöenlik saldırılarıonın ardından İdlib'de yeni bir statü kaçınılmaz hale gelmiştir.

Rusya ile aramızdaki işbirliği ruhu Suriye'de çözüme emsalsiz bir katkı sağlamıştır.

Bizimle hemfikir olduğuna inandığımız Rusya'nın rejimin işbirliğimizi zedeleyecek eylemlerine göz yummayacağına inanıyorum. Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız.

Bu gece gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecektir. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmalarımız sürecektir. İhtiyaç sahibi Suriyelilere yardım için birlikte çalışacağız.

Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Bu süreç içerisinde mevkidaşımla irtibat halinde olacağız.

Türkiye bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmekte kararlıdır. Cenevre'de kurulan siyasi çözüm masasının kalıcı barış için yegane fırsat olduğunu vurgulamak istiyorum.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Bu yıl içerisinde 3.sü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor.

İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından bu yana Hmeymim'e saldırı sayısı 15. Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetiklediler.

Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz.

Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Uluslararası terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

Bugün 6 saatlik görüşme sonucu ortak bir belge hazırladık. Bu belgenin çatışmaların durdurulması ve sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacağına inanıyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanına Moskova'ya geldiği için teşekkür ediyorum.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

İki lider görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Rusya lideri Putin, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin olarak, "Saldırıda Türk askerinin orada olduğu bilinmiyordu. Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Putin, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık ama sizin buradaki çalışmalarınız nedeniyle görüşmeyi burada gerçekleştiriyoruz. Bu görüşme büyük önem arz ediyor. Bölge sıkıntılı. Dünyanın gözü burada. Burada alacağımız kararların bölgeyi ve ülkelerimizi rahatlayacağına inanıyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz.

ERDOĞAN YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 23.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yurda döndü.

Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kremlin Sarayı'nda 2 buçuk saat baş başa görüşmüş, daha sonra iki liderin başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşme de 3 saatten fazla sürmüştü.

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