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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Morinho'dan transfer açıklaması: En iyi oyuncuları elimizde tutmalıyız! - Fenerbahçe Haberleri

        Morinho'dan transfer açıklaması: En iyi oyuncuları elimizde tutmalıyız!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:49
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        "En iyi oyuncuları elimizde tutmalıyız!"
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        Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, hiçbir zaman bu kadar motive hissetmediğini söyledi.

        Sarı-lacivertli takımın, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampta gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, kendisini çok mutlu hissettiğini belirtti.

        Milli takımlarda forma giyen oyuncuların eksikliği nedeniyle çalışma şartlarının kolay olmadığını dile getiren 61 yaşındaki teknik direktör, "Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığım kadar motiveyim. Birçok oyuncumuz milli takımlarda. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Çalışmalara takımın yarısıyla başladık. İki hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri başlayacak. En iyi şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Fenerbahçe'de güzel bir yapı ve organizasyonla karşılaştığını aktaran Portekizli teknik adam, "Benim için çalıştığım her takım bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir yapı ve organizasyonla karşılaştık. Burada birçok Portekizli teknik adam çalıştı. Çok iyi bir sportif direktörümüz var. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "KULÜBÜN GELİŞMESİ, EN İYİ OYUNLARI ELİMİZDE TUTMAK DEMEK"

        Jose Mourinho, kulübün ilerlemesi için iyi oyuncuların elde tutulması gerektiğini ifade etti.

        Başkan Ali Koç'un bu konuda direkt mesaj verdiğini belirten Mourinho, şunları kaydetti:

        "Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi. Bu, adım adım olacak. Bugün Szymanski ve Livakovic ilk idmana çıkacak. Çağlar ilk kez topla çalışacak. Milli takımdakiler tatillerine başladı. Tadic çarşamba dönüyor. Tabii bu iyi sebepten, Türk Milli Takımı çok iyi iş çıkardığı için. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım ön eleme oynamayacak. İlk Lugano maçında muhtemelen en iyi durumda olmayacağız ama ikinci maçta taraftarlarımız kazanmamız için bize yardımcı olacak."

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