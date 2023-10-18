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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Morgan Stanley'nin kârı üçüncü çeyrekte azaldı  - İş-Yaşam Haberleri

        Morgan Stanley'nin kârı üçüncü çeyrekte azaldı 

        ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azaldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:45
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        Morgan Stanley'nin kârı düştü
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        Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 2,4 milyar dolara geriledi.

        Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına kârı, bu yılın aynı döneminde 1,38 dolar oldu.

        Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,3 milyar dolara çıktı.

        Bankanın üçüncü çeyrekteki karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, geliri beklentilere paralel kaydedildi.

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