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        Haberler Televizyon Morena Taraku, 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu - Magazin haberleri

        Morena Taraku, 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde, Kosovalı şarkıcı Morena Taraku şarkıcı olarak rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:48
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        'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
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        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı ekranlara gelecek 82'nci bölümünde nefes kesen anlar yaşanacak.

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde, Kosovalı şarkıcı Morena Taraku da rol aldı.

        Türkiye'yi çok sevdiğini belirten şarkıcı; "Benim üç yerde evim var; Kosova, Türkiye ve Dubai. Birçok ülkeyi de gezme fırsatım oldu ama içlerinde en güzeli kesinlikle Türkiye" demişti.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini; Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #Morena Taraku
        #kızılcık şerbeti

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