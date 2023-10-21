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        Haberler Ekonomi Para Krediler Moody's, İngiltere'nin not görünümünü "durağan"a çevirdi - Para Haberleri

        Moodys İngiltere'nin kredi notunu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:45 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:45
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        Moody's, İngiltere'nin not görünümünü "durağan"a çevirdi
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        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notunu görünümünün revize edildiği bildirildi.

        Açıklamada, İngiltere'nin yerli ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği kaydedildi.

        Söz konusu kararın, ülkede geçen yıl bütçe konusunda artan volatilitenin ardından Moody's'in ülkede politika öngörülebilirliğinin yeniden sağlandığı yönündeki görüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, İngiltere hükümetinin mali kurallar çerçevesinde ve Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin bağımsız gözetimi altında orta vadeli bir mali plan oluşturmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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        Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun teyidinin ise son yıllarda ekonomik ve mali politika oluşturmanın etkinliği azalmış olsa da ülkenin zengin, rekabetçi ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin yanı sıra genel olarak hala güçlü olan kurumsal çerçevesi tarafından desteklenen ekonomik dayanıklılığını yansıttığı ifade edildi.

        - S&P, İngiltere'nin kredi notu ve görünümünü teyit etti

        Öte yandan bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da İngiltere'nin uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarını "AA/A-1+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ettiği.

        S&P'den yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisinin şu ana kadar yüksek enflasyon, para politikasının hızla sıkılaştırılması ve kredi koşulları gibi çeşitli olumsuzluklara rağmen resesyondan kurtulduğu aktarıldı.

        Açıklamada, durağan görünümün İngiltere'nin çeşitli olumsuzluklara rağmen dirençli ekonomik performansının yanı sıra bütçe açıklarının gelecek iki ila üç yıl içinde istikrarlı bir şekilde azalacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

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