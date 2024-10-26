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        Haberler Ekonomi Para Krediler Moody's Fransa'nın not görünümünü negatife çevirdi - Para Haberleri

        Moody's Fransa'nın not görünümünü negatife çevirdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 00:28 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:28
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        Moody's Fransa'nın not görünümünü negatife çevirdi
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        Moody's'ten yapılan açıklamada, Fransa'nın kredi notunun Aa2 olarak teyit edildiği aktarıldı.

        Kredi notu görünümünün durağandan negatife revize edildiği aktarılan açıklamada, "Görünümü durağandan negatife çevirme kararı, Fransa hükümetinin beklenenden daha geniş bütçe açıklarını ve borç ödenebilirliğinde bozulmayı önleyecek önlemleri uygulama olasılığının düşük olması riskinin arttığını yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, daha önce öngörülen mali bozulmanın beklentilerin ötesinde olduğu vurgulanarak, Fransa'nın kredi profiline yönelik risklerin siyasi ve kurumsal ortam nedeniyle arttığı ve bütçe yönetiminin daha önce değerlendirilenden daha zayıf olduğu kaydedildi.

        Ülkenin borç ödeme gücünün emsallerine göre kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu zayıflamanın büyük bütçe açıklarından ve daha yüksek faiz oranlarından kaynaklandığı aktarıldı.

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        #haberler
        #moodys
        #Fransa
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