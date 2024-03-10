Yerli üreticiden Almanya çıkartması

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Berlin Alexanderplatz’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük oyun deneyim mağazasına sahip olan Monster Notebook, yeni bilgisayarlarını ve ekran kartı ürünlerini duyurdu. Teknolojinin önde gelen markası Intel’le birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, yeni ürünlere dair detaylı bilgiler paylaşıldı.

14. NESIL CORE İŞLEMCİLERLE DONATILDI

Oyun bilgisayarı denince geniş bir kitlenin ilk aklına gelen markalar arasında yer alan Monster Notebook, geliştirdiği ürün portföyü ile Türk ve Alman gazetecilerin karşısına çıktı.

Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core Ultra yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB ve Monster Intel® Arc™ A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne katan markanın tanıtım toplantısında yeni nesil bilgisayarları deneyimleme şansı ve ufak bir espor karşılaştırması da yapma şansı buldu.

REKLAM BİLGİSAYARDAN EKRAN KARTINA UZANAN ÜRÜN GAMI 14. nesil işlemci mimarisini üzerine bulunduran Monster Notebook T6 serisi ürünler, oyunseverlerin en gerçekçi oyun deneyimi yaşamaları hedefiyle görücüye çıkartıldı. 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda anlık tepki verebilmeyi de sağlıyor. Bunun yanı sıra marka ilk kez ekran kartı ürünü ile de oyunseverlerin karşısına bu organizasyonla çıktı. 2024 yılı içerisinde piyasaya sunulması planlanan ekran kartları da oyunseverlerin merakla beklediği ürünler arasında yer alıyor. Markanın Intel Arc serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB ve Monster Intel® Arc™ A750 8GB ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde etmeyi sağlıyor. Ürünler, XMX teknolojisi sayesinde de görüntü işleme sürelerinin kısalmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, Intel Arc serisi Monster Intel® Arc™ A770 16GB modelinde RGB ışıklandırma seçeneği de bulunuyor. "KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI"

İnovasyonun teknolojinin geleceğinde çok önemli bir yer olduğunu belirten Monster Notebook Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, “Yeni teknolojileri yakından takip ediyor ve Ar-Ge çalışmalarımızla kullanıcıların beklentilerine yönelik ürünler geliştiriyoruz. Geleceği şimdiden yakalamak için yatırımlarımıza sürdürülebilir şekilde devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji iş ortaklarımızı bu yolculukta bizimle birlikte görmek büyük bir gurur kaynağı oluyor. Bugün Avrupa’nın en büyük oyun deneyimi mağazamızdan dünyaya seslenmekten mutluluk duyuyoruz. 14. nesil işlemci mimarisine sahip ürünlerimizle yüksek performansta fark yaratmaya, kullanıcılarımıza en güçlü deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2024 içerisinde piyasaya sunacağımız ekran kartlarımızla, oyun ekosistemini dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Takip eden değil, takip edilen ve fark yaratan bir marka olarak, hayata geçirdiğimiz yatırımların karşılık bulduğunu görmek büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Beklentilerin ötesine geçmek için yeni teknolojilere sahip ürünlerimizle portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Intel Global PC Kanal ve Grafik Kategorisinden sorumlu Genel Müdür Özlem Coday, “Intel olarak Monster Notebook ile yakın çalışarak en son Intel teknolojilerini diğer dünya markaları ile eş zamanlı olarak son kullanıcılara sunuyoruz. Hem oyun performansı hem de yapay zeka uygulamarında bu yeni teknolojilerimiz ile kullanıcıların hayatlarını zenginleştireceğimize inanıyoruz.” dedi.