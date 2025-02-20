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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MoneyPay'den yapay zeka destekli ödeme çözümü - İş-Yaşam Haberleri

        MoneyPay'den yapay zeka destekli ödeme çözümü

        Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay, işletmelerin hızlı, güvenli ve uygun koşullarda ödeme alabilmeleri için MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link ile Öde hizmetlerini hayata geçirdi. Bu sayede işletmeler, Türkiye'deki ve yurt dışındaki işlemlerinde hızlı ve kolay bir entegrasyonla peşin veya taksitli ödemelerini güvenle alabilecek, satış süreçlerini başarıyla tamamlayarak nakit akışlarını daha verimli bir şekilde yönetebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:10
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        MoneyPay'den yapay zeka destekli ödeme çözümü
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        Migros'un dijital ödeme ve finans çözümleri platformu MoneyPay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., işletmelere yenilikçi ve güvenli ödeme çözümleri sunan 'MoneyPay Sanal POS' ve 'MoneyPay Link ile Öde' hizmetlerini hayata geçirdi. Bu çözümler ile, işletmelerin dijitalleşen dünyada rekabet gücünü artırarak iş süreçlerini verimli hale getirmeyi hedefleniyor.

        MoneyPay Sanal POS, işletmelerin tüm bankalarla ayrı ayrı anlaşmalar yapma ve entegrasyon süreçlerini tek bir platformla çözerek, yurtiçi ve yurtdışı kartlarla peşin veya taksitli ödeme almayı mümkün kılarken, bu sayede finansal mutabakatların kolayca yönetilebilmesi amaçlanıyor. MoneyPay Link ise fiziksel POS cihazına gerek kalmadan, hızlı ödeme bağlantıları göndererek peşin veya taksitli ödeme almayı sağlarken bu hizmetlerin ise, dijital satış yapan işletmelerin nakit akışını hızlandırıyor ve operasyonel süreçleri basitleştirmesi planlanıyor.

        Her iki hizmette de sabit ücret ödemesi olmadan ertesi gün tahsilat imkanı sunarak finansal süreçlerin hızlı ve sorunsuz hale getirileceği ifade edildi.

        "MoneyPay’de Yalnızca Son Kullanıcılara Değil, İşletmelere de Değer Yaratıyoruz"

        MoneyPay ile 2024 yılında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Migros Grubu Mali İşler İcra Kurulu Üyesi Ferit Cem Doğan, "Türkiye'nin ilk ve en büyük sadakat programı Money, MoneyPay'in finansal dünyasıyla entegre oldu ve dijital alışveriş deneyimi sundu. Ayrıca, Colendi Menkul Değerler ile güç birliği yaparak Borsa İstanbul'da kullanıcılarımıza hızlı, kolay ve güvenli yatırım imkanı sağladık. Şimdi de, MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümleriyle işletmelerin iş süreçlerini daha verimli yönetebilmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

        "İşletmelerin Dijital Rekabet Güçlerini Artırıyoruz"

        MoneyPay'in kurumsal ürünleriyle şirketlere kolaylık sağladığını vurgulayan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, "MoneyPay Sanal POS ve MoneyPay Link çözümlerimizle işletmelerin güvenli ödeme almasını ve nakit akışlarını yönetmesini mümkün kıldık. Yapay zeka destekli dinamik yönlendirme teknolojimiz, ödeme işlemlerindeki başarısızlıkları en aza indirerek satış dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlıyor. Güçlü teknoloji ekibimizle işletmelere daha yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor, dijital rekabet güçlerini artırıyoruz" dedi.

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