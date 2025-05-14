Monaco, Eric Dier'ı açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Alman devi Bayern Münih'te top koşturan defans oyuncusu Eric Dier'i renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Dier’in 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028’e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

REKLAM advertisement1

Futbol kariyerine Portekiz'in Sporting takımında başlayan Dier, İngiltere'nin Tottenham ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giydi.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı.