Monaco: 94 - Anadolu Efes: 75 | MAÇ SONUCU
Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 18. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleyi temsilcimiz 94-75 kaybetti ve 3 maç aradan sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 94-75 mağlup oldu.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 12. galibiyetini aldı.
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.
İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.
1. PERİYOT: 22-13
DEVRE: 49-34
3. PERİYOT: 69-54