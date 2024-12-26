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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco: 94 - Anadolu Efes: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Monaco: 94 - Anadolu Efes: 75 | MAÇ SONUCU

        Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 18. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Monaco'ya konuk oldu. Mücadeleyi temsilcimiz 94-75 kaybetti ve 3 maç aradan sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:06
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        Anadolu Efes Fransa'da farklı mağlup
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa ekibi Monaco'ya 94-75 mağlup oldu.

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 8. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 12. galibiyetini aldı.

        Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Monaco, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fransa temsilcisi, soyunma odasına 49-34 önde gitti.

        İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Monaco, üçüncü periyodunu 69-54 önde geçtiği karşılaşmadan 94-75 galip ayrıldı.

        1. PERİYOT: 22-13

        DEVRE: 49-34

        3. PERİYOT: 69-54

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