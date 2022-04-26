"ALLAH HİÇBİR ZAMAN BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

Subaşı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim?' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler.