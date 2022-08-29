Moğol İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri

Kendi bölgesinde ilk hukuk kurallarını oluşturan, sistemli bir posta teşkilatı kuran ve ticareti teşvik eden Moğollar ne zaman yıkıldı? İşte, Moğol İmparatorluğu tarihi hakkındaki tüm detaylar…

Moğol İmparatorluğu Tarihi

Moğol İmparatorluğu; Cengiz Han’ın ayrı halde yaşayan tüm Moğol kabilelerini tek bir çatı altında toplaması üzerine 1206 yılında kurulmuştur. Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu başkenti ise Karakurum’dur.

Cengiz Han döneminde; Uygur, Kırgız ve Merkitler Moğol idaresi altına girmişlerdir. 1218 yılında Karahitay toprakları ele geçirilmiş ve Moğollar Harezmşahlar Devleti ile komşu olmuşlardır. 1220 yılında Harezmşahlar üzerine gerçekleştirilen bir seferle Moğollar, Kafkaslar üzerinden Karadeniz’in kuzeyini, güneyde ise Orta ve Batı İran’ı ele geçirmişlerdir.

1227 yılında Cengiz Han’ın ölümünden sonra idareyi alan Ögeday Han zamanında da Moğol ilerleyişi durmamış; Çin’in büyük bir kısmı ile Kore sahasını Moğollar tarafından ele geçirilmiştir. 1237 ile 1241 yılları arası Avrupa üzerine gerçekleşen seferde Orta Avrupa ve Doğu Avrupa istila edilmiştir.

1235 ile 1242 yılları arasında Batu Han önderliğindeki bir orduyla Moskova ve Kiev seferleri gerçekleşmiş ve bu coğrafyalar Moğol idaresi altına girmiştir. Rusya’nın yanı sıra yine bu dönemde Polonya, Doğu Almanya ve Hırvatistan sahaları Moğollar tarafından ele geçirilmiştir.