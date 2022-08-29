Moğol İmparatorluğu Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri

Kendi bölgesinde ilk hukuk kurallarını oluşturan, sistemli bir posta teşkilatı kuran ve ticareti teşvik eden Moğollar ne zaman yıkıldı? İşte, Moğol İmparatorluğu tarihi hakkındaki tüm detaylar…
Moğol İmparatorluğu Tarihi
Moğol İmparatorluğu; Cengiz Han’ın ayrı halde yaşayan tüm Moğol kabilelerini tek bir çatı altında toplaması üzerine 1206 yılında kurulmuştur. Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu başkenti ise Karakurum’dur.
Cengiz Han döneminde; Uygur, Kırgız ve Merkitler Moğol idaresi altına girmişlerdir. 1218 yılında Karahitay toprakları ele geçirilmiş ve Moğollar Harezmşahlar Devleti ile komşu olmuşlardır. 1220 yılında Harezmşahlar üzerine gerçekleştirilen bir seferle Moğollar, Kafkaslar üzerinden Karadeniz’in kuzeyini, güneyde ise Orta ve Batı İran’ı ele geçirmişlerdir.
1227 yılında Cengiz Han’ın ölümünden sonra idareyi alan Ögeday Han zamanında da Moğol ilerleyişi durmamış; Çin’in büyük bir kısmı ile Kore sahasını Moğollar tarafından ele geçirilmiştir. 1237 ile 1241 yılları arası Avrupa üzerine gerçekleşen seferde Orta Avrupa ve Doğu Avrupa istila edilmiştir.
1235 ile 1242 yılları arasında Batu Han önderliğindeki bir orduyla Moskova ve Kiev seferleri gerçekleşmiş ve bu coğrafyalar Moğol idaresi altına girmiştir. Rusya’nın yanı sıra yine bu dönemde Polonya, Doğu Almanya ve Hırvatistan sahaları Moğollar tarafından ele geçirilmiştir.
1241 yılında ise İran sahasının tamamen ele geçirilmesi için bir sefer planlanmış ve orduların başına Baycu Noyan getirilmiştir. Anadolu’yu da Moğol idaresi altına almak isteyen Baycu Noyan Erzurum’u kuşatmış ve 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçukluları mağlup etmiştir.
İran’da tam bir kontrol sağlayamayan Moğollar, bu bölgeye Hülagü Han’ı gönderdi. 1253 yılında başlayan bu seferde 1258 yılında Bağdat’ı ele geçiren Moğollar, Abbasi Devleti’ne son verdi.
Moğolların yıkılışı ve parçalanışı ise Möngke’nin ölümü sonrası gerçekleşmiştir.1260 yılında Memlükler ile Moğollar arasında gerçekleşen Ayn Calut Savaşı’nda Moğollar yenilmiş ve devlet parçalanmaya başlamıştır.
Cengiz Han’ın 4 oğluna pay edilen ve bu şekilde yönetilen Moğol İmparatorluğu 1260 yılından itibaren geçirdiği iç sarsıntılarla yıpranmıştır. 1294 yılına kadar süren bir iç karışıklıklar Kubilay dönemine kadar sürmüş; Kubilay’ın ölümü sonra imparatorluk parçalanmıştır.
Moğollar Özellikleri
Dünyanın en büyük kara imparatorluklarının başını çeken Moğollar özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu yaklaşık olarak dünyanın %20’sine yayılmışlardır.
- Moğollar en geniş sınırları 24 milyon kilometrekareye kadar ulaşmış ve yaklaşık 100 milyon insanı kontrol ettikleri sınırlar içinde barındırmışlardır.
- Yam adını verdikleri bir posta sistemi kurmuşlar ve bu hizmet için 50 bin atı görevlendirmişlerdir.
- Doğudan batıya ulaşan Moğol sınırlarıyla İpek ve Baharat Yolları, Moğolların denetimine girmiştir. Bu ticaret yollarının güvenliği Moğollar tarafından sağlanmış ve yapılan ticaret güvenli hale gelmiştir.
- Ünlü seyyah Marco Polo bir süre Moğol ülkesinde kalarak Kubilay Han ile tanışmıştır.
Moğol İmparatorluğu Hükümdarlığı
Dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Moğol İmparatorluğu hükümdarları şunlardır:
- Cengiz Han (1205 – 1227)
- Ögeday Han (1229 – 1241)
- Güyük Han (1246 - 1248)
- Möngke Han (1251 – 1259)
- Arık Böke (1259 – 1264)
- Kubilay Han (1260 – 1294)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!