Abbasi Devleti Tarihi, Hükümdarları, Sınırları, Başkenti ve Özellikleri: Abbasiler Kimdir, Nerede, Ne Zaman Kuruldu ve Yıkıldı?

Özellikle devlet yönetiminde ve askeriyede Türklerin de yer aldığı, bir dönem Büyük Selçuklular tarafından koruyuculuğunun da üstlendiği Abbasi Devleti başkenti neresidir? Abbasi Devleti ne zaman yıkıldı? İşte, tüm detaylar… AKAD İMPARATORLUĞU TARİHİ, BAŞKENTİ VE ÖZELLİKLERİ Abbasi Devleti Tarihi Muhammed’in amcası olan Abbas bin Abdülmuttalip’in soyundan gelen Abbasiler, memnun olmadıkları Emevi yönetimine karşı büyük bir ayaklanma gerçekleştirmiş ve 750 yılında halifeliği ve iktidarı ele geçirmişlerdir. 750 yılında kurulan Abbasi Devleti kurucusu ve ilk halifesi Ebu’l-Abbas’tır.

ve ilk halifesi Ebu’l-Abbas’tır. Abbasi Devleti’nin ikinci halifesi olan Mansur döneminde Bağdat başkent ilan edilmiş ve İslam dünyasının merkezi Bağdat olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda yine bu dönemde Türk ve İran kökenli yöneticiler devlet kademesinde görev almaya başlamıştır.

Mansur’dan sonra sırasıyla önce Mehdi ardından da Hadi Abbasi Halifeliği görevine gelmişlerdir.

Halife Harun Reşid Dönemi, Abbasi Devleti sınırları nın doruk noktasına ulaştığı yıl olmuştur. Harun Reşid’in oğulları olan Emin, Memnun ve Mutassım dönemleri de Abbasi Devleti için oldukça parlak geçmiş; Mutassım devrinde Abbasi orduları İznik yakınlarına kadar ilerleme fırsatı bulmuşlardır.

nın doruk noktasına ulaştığı yıl olmuştur. Harun Reşid’in oğulları olan Emin, Memnun ve Mutassım dönemleri de Abbasi Devleti için oldukça parlak geçmiş; Mutassım devrinde Abbasi orduları İznik yakınlarına kadar ilerleme fırsatı bulmuşlardır. Mutassım’dan sonra halife olan Vasık’ın ölümü üzerine Abbasi Devleti dağılma sürecine girmiştir. Büveyhilerin 945 yılında Bağdat’ı ele geçirmesi sonucu Abbasiler Büveyhilere tabi olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Büveyhilerin Abbasi Devleti üzerindeki etkinliğine son veren ise Selçuklu Devleti olmuştur. Tuğrul Bey 1031 yılında Büveyhileri Bağdat’ta çıkarmış ve Abbasilerin koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Abbasilerin yıkılışı ise Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasının ardından gerçekleşmiştir. 1258 yılında Moğol Devleti hükümdarı Hülagu Han tarafından Bağdat şehri ele geçirilmiş ve Abbasi Devleti yıkılmıştır.

ise Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasının ardından gerçekleşmiştir. 1258 yılında Moğol Devleti hükümdarı Hülagu Han tarafından Bağdat şehri ele geçirilmiş ve Abbasi Devleti yıkılmıştır. Moğol saldırılarından kurtulan bazı Abbasi ailesi mensupları Mısır’a giderek burada Memlük himayesine girmiş ve halifeliklerini devam ettirmişlerdir.

Abbasi Devleti Özellikleri 750 ile 1258 yılları arasında hüküm süren Abbasi Devleti özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Abbasi Devleti Emevilerin Arap olmayan unsurlara uyguladığı mevali politikasını uygulamamıştır. Bu durum da Arap olmayan unsurların Abbasileri desteklemesine olanak sağlamıştır.

Türkler ile Müslümanlar arasında ilişki Abbasiler döneminde artmaya başlamıştır.751 yılında Abbasi ile Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı’nda Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır. Bu savaş sonrasında İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

Abbasilerin koruyuculuğunu üstlenen Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’e Abbasi halifesi tarafından Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı unvanı verilmiştir.

İstanbul, Abbasi Devleti tarafından 782 yılında kuşatılmış fakat alınamamıştır.

Abbasilerin en önemli halifeleri Harun Reşid, Me’mun ne Mutassım’dır. Bu dönemde Bağdat, doğunun en görkemli şehri olmuştur.

Abbasiler döneminde, İslam dünyasında önemli bilimsel ve kültürel gelişmeler yaşanmıştır. İslam’ın altın çağı olarak adlandırılan bu dönemde eski Yunan medeniyetine ait olan eserler tercüme edilmiş. Bağdat’ta Beytül Hikme adında bir kütüphane kurulmuş ve burası tüm bilimsel ve kültürel gelişmelerin merkezi haline gelmiştir.

İslam Dünyasında yaşanan bu gelişmeler daha sonra Avrupa’ya taşınmış ve Avrupa’da yaşanacak olan Rönesans hareketine olanak sağlamıştır. Abbasi Devleti İmparatorları Öne çıkan Abbasi Devleti İmparatorları ya da halifeleri şu şekildedir: Ebu’l-Abbas (750 – 754)

Mansur (754 – 775)

Mehdi (775 – 785)

Hadi (785 – 786)

Harun Reşid (786 – 809)

Emin (809 – 813)

Me’mun (813 -833)

Mutassım (833 – 842)

Vasık (842 – 847)

Kaim (1031 – 1075)

Müstasım (1242 – 1258)