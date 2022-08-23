Akad İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Dünyanın ilk imparatorluğu olarak değerlendirilen ve Sargon döneminde en parlak çağlarını yaşamış olan Akad İmparatorluğu neleri icat etti? İşte, tüm detaylar…
Akadlar Kimdir?
Sami kökenli bir kavim olan Akadlar M.Ö.2500 yılları civarında Sümer ülkesine gelmişler ve Mezopotamya’nın orta bölgesine yerleşmişlerdir. Akadlar; Sümerlerin bölgedeki etkinliğinin azalması ve siyasi açıdan güçsüz bir pozisyona düşmesinin ardından Sargon önderliğinde siyasi birliklerini sağlayarak bağımsız bir devlet olmuşlardır. M.Ö. 2334 ile M.Ö. 2150 tarihleri arasında hüküm sürmüş olan Akad İmparatorluğu başkenti Agade (Akkad) şehridir.
Akadlar; bölgede bağımsız bir devlet ve egemen bir uygarlık olarak ortaya çıkmadan önce Sümer medeniyetinin kültürünü benimsemişlerdir. Sümer çivi yazısını kendi dillerine adapte eden Akadlar, Sümer dini inancını da benimsemişlerdir.
İmparatorluğun kurucusu olan Sargon döneminde sınırlar; doğuda Karun Irmağı, batıda Akdeniz ve kuzeyde Anadolu topraklarına kadar ulaşan alana uzanmıştır. Peki, bu denli büyük ve başarılı bir imparatorluk olan Akadlar nasıl yok oldu? Akad krallarından olan Dudu ve Şu-Turul dönemlerinde artan iç karışıklıklar sırasında Gutiler ile büyük mücadelelere girişilmiş ve nihayetinde M.Ö. 2154 tarihinde Gutiler tarafından yıkılmıştır.
Tüm bu bilgilere ek olarak, tarihteki ilk imparatorluğu kurmaları, düzenli ve sürekli bir ordu oluşturmaları ve Mezopotamya’nın bilinen ilk haritasını oluşturmaları; Akadlar neyi buldu? sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkan unsurlardır.
Akadlar Özellikleri
M.Ö. 2334 ile M.Ö. 2150 arasında büyük bir imparatorluk kurmuş olan Akadlar özellikleri şu şekildedir:
- Sami ırkına mensupturlar.
- M.Ö. 2500 yılında Mezopotamya’ya gelmişler ve bir süre Sümer hâkimiyeti altında varlıklarını sürdürmüşlerdir.
- Sümerlerin zayıflamasının ardından Sargon döneminde bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmışlardır.
- Akad İmparatoruna İlahi Dünya Hâkimi ya da Akadlı Tanrı isimleri verilmiştir.
- Tarihte bilinen ilk düzenli ve daimi ordu Akadlar tarafından kurulmuştur.
- Dönemin şehir devletlerinin aksine, tarihte ilk kez merkezi bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu özellikleriyle günümüzde de sıklıkla kullanılan Dünya İmparatorluğu deyiminin çıkışına ön ayak olmuşlardır.
- Sümer kültür ve medeniyetini Ön Asya coğrafyasına kadar yaymışlardır.
- Okuma ve yazmanın öğretildiği dini okullar kurulmuştur.
- Sümerlere ait olan dini ve edebi metinler kopyalanmıştır.
- Akadlar döneminde inşa edilen en önemli eser Zafer Anıtı’dır.
- Kerpiç ve tuğlanın ağırlıklı olarak kullanıldığı ve Agade isminin verildiği tapınaklar devrin önemli mimari eserlerindendir. Bu eserler Akad krallarının savaş meydanlarında kazanmış oldukları galibiyeti anlatırlardı.
- Dünyada bilinen ilk harita Akadlar döneminde çizilmiştir. Çizilen bu harita Mezopotamya bölgesine aittir.
- Dicle ile Fırat nehirlerini birbirine bağlayan bir kanal inşa etmişlerdir.
- Çok tanrılı bir dine sahiptirler.
- Dini ayinler ve resmi devlet işlerinde Sümerce’yi kullanmışlardır.
- Akad İmparatorluğu’nun siyasi ve diplomatik alandaki gücü Anadolu uygarlıklarını da etkilemiştir. Hititler ve diğer Anadolu uygarlıkları kendi dilleri olmasına rağmen, resmi yazışmalarda Akad dilini kullanmışlardır.
- Ülke ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
- Akad sanatında ağırlıklı olarak heykel ve taş oymacılığı hâkimdir. Ortaya konan eserlerde Sümer sanatının etkisi ön plandadır.
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