Akad İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Dünyanın ilk imparatorluğu olarak değerlendirilen ve Sargon döneminde en parlak çağlarını yaşamış olan Akad İmparatorluğu neleri icat etti? İşte, tüm detaylar…

Akadlar Kimdir?

Sami kökenli bir kavim olan Akadlar M.Ö.2500 yılları civarında Sümer ülkesine gelmişler ve Mezopotamya’nın orta bölgesine yerleşmişlerdir. Akadlar; Sümerlerin bölgedeki etkinliğinin azalması ve siyasi açıdan güçsüz bir pozisyona düşmesinin ardından Sargon önderliğinde siyasi birliklerini sağlayarak bağımsız bir devlet olmuşlardır. M.Ö. 2334 ile M.Ö. 2150 tarihleri arasında hüküm sürmüş olan Akad İmparatorluğu başkenti Agade (Akkad) şehridir.

Akadlar; bölgede bağımsız bir devlet ve egemen bir uygarlık olarak ortaya çıkmadan önce Sümer medeniyetinin kültürünü benimsemişlerdir. Sümer çivi yazısını kendi dillerine adapte eden Akadlar, Sümer dini inancını da benimsemişlerdir.