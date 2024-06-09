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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mogan Gölü'nde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Mogan Gölü'nde cansız beden bulundu

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nde Enes Günay'a ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 01:26 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:26
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        Mogan Gölü'nde cansız beden bulundu
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mogan Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Enes Günay'a ait olduğu tespit edildi.

        Olay, akşam saatlerinde Mogan Gölü'nde meydana geldi. Gölde bir kişiyi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Polis ekiplerince sudan çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, yapılan incelemede Enes Günay'a ait olduğu belirlendi. Günay, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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