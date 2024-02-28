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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mogan Enerji halka açılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        'Maceradan uzak şeffaf bir yönetim vaat ediyoruz'

        Mogan Enerji'nin yüzde 10.2'si 27,7 milyar liralık piyasa değeri ile halka açılıyor. 2.9 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşacak olan halka arz gelirinin bir kısmı Arnavutluk ve Afyon'daki yeni yatırımlara aktarılacak. Bir kısmı da uzun vadeli proje kredilerinin kapatılmasında kullanılacak. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Aygün, şirketin kurumsallaşması ve şeffaflığının artırılması amacıyla halka açıldıklarını belirterek, 'Maceradan uzak şeffaf bir yönetim vaat ediyoruz' dedi. Aygün, şirketin 2023 yılı 9 aylık rakamlarına göre 11,8 milyar lira cirosunun 5.6 milyar TL'lik FAVÖK karının olduğunu ve karlılık trendinin sürekli yükseldiğini ifade etti. Mogan Enerji'nin FAVÖK marjı ortalama yüzde 70 civarında.

        Giriş: 28.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:14
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        Mogan Enerji halka açılıyor
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        Türkiye'nin dev kuruluşlarından Güriş grubuna bağlı Mogan Enerji halka arz ediliyor. Yüzde 80'i sermaye artırımı yüzde 20'si ortak satışı şeklinde olacak halka arzda yüzde 80'lik pay şirkete sermaye olarak girecek. Ortak satışından ende edilecek gelir fiyat istikrarı için kullanılacak. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 80'i bireysel yatırımcılara satılacak. Eğer hisselerin tümü satılırsa Mogan Enerji'nin yüzde 10.2'si 27,7 milyar liralık piyasa değeri ile halka açılmış olacak. 2.9 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşılacak.

        Bugün Borsa İstanbul'da talep toplamaya başlayan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, kendilerine ticari ve çevresel anlamda faydası olan yatırımları yaptıklarını ve bu anlamda önlerine gelen fırsatları değerlendirdiklerini belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmede trend yukarı olduğu için mutlaka yeni imkânlar gelecektir. Kendimizi yurtiçi ile de sınırlamadık. Balkanlar'da ciddi anlamda yeni proje arayışlarımız oldu. Bir tanesi realize oldu. Arnavutluk'ta enerji bakanlığının rüzgar santralini yapıp işletme ihalesini kazandık. Bu projede Mogan Enerji yüzde 40 oranında ortak olacak" dedi. Halka arz gelirlerinin yüzde 45'inin Arnavutluk'taki bu yatırıma ve Afyon'da yeni bir güneş enerjisi santralı yapımında kullanılacak. Yüzde 45'i de mevcut proje finansman kredilerinin erken kapatılmasına ayrılacak.

        Aygün özellikle hem dış ticarette hem Türkiye'de üretimin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi konusunun karbon emisyonları nedeniyle giderek daha önemli olduğunu belirterek Mogan'ın bu nedenle hayli avantajlı olacağını dile getirdi.

        FAVÖK MARJI YÜZDE 70 CİVARINDA

        Şirketin yatırım yaparken her bir santralın kendi yatırım kredisini kendi gelirleri ile ödemesi yapısını oluşturduklarını kaydeden Aygün, "Macera aranan bir yapı yok. Bu projelerin geri ödemeleri de yılda 2 kez yapılıyor. Kullandığımız kredi borçları düzenli olarak yapılan ödemelerle aşağı düşüyor. Yatırımın büyüklüğüne göre bakıldığında kredi büyüklüğü daha çok anlam ifade ediyor. Bizim şu anda aktif büyüklüğünüz bilançomuzda 65.3 milyar TL olarak gözüküyor. Ama bu gerçek yatırım tutarını göstermiyor. Bu hesap yapılırken amortisman rakamları düşülüyor. Yatırımlara göre kredi borcu tutarının çok düşük olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu. Aygün, şirketin 2023 9 aylık rakamlarına göre 11,8 milyar lira TL cirosunun 5.6 milyar TL'lik FAVÖK karının olduğunu ve karlılık trendinin sürekli yükseldiğini ifade etti. Mogan Enerji'nin ortalama FAVÖK marjının ortalama yüzde 70 civarında olduğunu anlatan Aygün, şirketin genel prensibinin gruptaki her bir şirketin kazandığı parayı yatırıma dönüştürmek ve şirketi büyütme yönünde olduğunu söyledi.

        400 PROJEDEN EN VERİMLİ 21'İ SEÇİLDİ

        Ciddi bir mühendislik grubu olduklarının altını çizen Aygün yatırım yaptıkları enerji şirketinin tüm inşaat ve mühendislik işlerini Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ şirketinin yaptığını hatırlattı. Son derece kaliteli olan bu yatırımların istenilen ucuzlukta ve zamanında tamamlandığını ifade ederek bunun hem grup hem kreditör kuruluşlar açısından önemli olduğunu kaydetti.

        Mogan Enerji kurulurken grubun yenilenebilir enerji projelerinin tümünü incelediklerini anlatan Aygün "Bugün elimizde 21 tane kurulmuş santral var. Bunları hayata geçirmeden önce 400 projeyi tetkik ettik ve bunların içinden 21'ini seçtik. 21 santral Türkiye'nin her tarafına dağılmış en verimli santraller" dedi.

        Jeotermal santrallerin önemli bir verimlilikte olduğunun altını çizen Aygün, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini yapmanın önünün açık olduğunu vurgulayarak, "Bizim enerjimiz bize yeter" sloganı ile yola çıkmış bir topluluk olduklarını kaydetti. Aygün rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklarının Türkiye'ye yetecek derecede enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

        GÜRİŞ GRUBUNDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

        Mogan Enerji'nin Güriş grubunun bir parçası olduğunun altını çizen Aygün grupla ilgili ise şu bilgileri verdi: "Güriş, 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu İdris Yamantürk tarafından inşaat faaliyetlerini yürütmek kuruldu. Bugün bayrağı Müşvik Hamdi ve Tevfik Yamantürk devralmış durumda. İnşaat faaliyetlerinden kazanılan fonlarla özellikle otomotiv sektörüne hizmet veren Parsan, Döktaş, Omtaş ve yüksek kaliteli çelik sektöründe faaliyet gösteren Asil Çelik gibi oldukça büyük şirketler grup bünyesinde kuruldu. Parsan ve Döktaş borsada halka açık ve sektörlerinin lider kuruluşları. Asil Çelik, Türkiye'de yüksek kaliteli çeliğin yarısından fazlasını tek başına üretiyor. 2000'li yıllardan itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek için devlet tarafından birtakım mekanizmalar tesis edildi. Biz de geçmişte enerji üreten santral projelerinde müteahhit olarak bulunmuştuk. Bu kapsamda ciddi bir bilgi birikimi ve teknik elaman varlığımız oluşmuştu. Bunlardan istifade ederek yatırımcı olarak da hareket etmeye karar verdik. Güriş Enerji böyle kuruldu."

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