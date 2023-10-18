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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mogan Enerji 'en büyük' unvanını TAB Gıda'dan çabuk alacak - İş-Yaşam Haberleri

        Mogan Enerji 'en büyük' ünvanını TAB Gıda'dan çabuk alacak

        Güriş Holding'in iştiraki Mogan Enerji de borsaya gelmek için gün sayıyor. 2002 yıl sonu itibariyle 5,1 milyar lira FAVÖK karı ve 62 milyar lira aktif büyüklüğü bulunan şirketin yüzde 15'inin halka arzı planlanıyor. Bu büyüklükle şirketin şimdiye kadar borsada Türk Lirası bazında en büyük halka arz olması beklenen TAB Gıda'yı geçmesi bekleniyor. Toplam 21 jeotermal, rüzgar ve hidroelektrik santralı olan şirketin şimdiye kadar 5.1 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlatan Mogan Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, "İsrailliler, Amerikalılar santralı satmamızı çok istediler ancak biz hisse satışını Türk halkı da nasiplensin diye borsada yapıyoruz" dedi.

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 18.10.2023 - 06:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:10
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        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
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        Şimdiye kadar hep görece küçük ve orta boy şirketlerin halka açıldığı Borsa İstanbul'da büyükler ardı ardına gelmeye başladı. 6,8 milyar liralık halka arz ile Borsa İstanbul'da şimdiye kadar Türk Lirası bazında yapılan en büyük halka arz olacak olan TAB Gıda'nın arzı gerçekleşmeden TAB'ı sollayacak yeni bir şirket daha Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Güriş Holding'in iştiraki Mogan Enerji, SPK'ya başvurunun ardından borsaya gelmek için gün sayıyor. 2002 yıl sonu itibariyle 5,1 milyar lira FAVÖK karı ve 62 milyar lira aktif büyüklüğü bulunan şirketin yüzde 15'inin halka arzı planlanıyor. Bu büyüklükle şirketin şimdiye kadar borsada Türk Lirası bazında en büyük halka arz olan TAB Gıda'yı geçmesi bekleniyor.

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        'İSRAİLLİLER VE ABD'LİLER İSTEDİ SATMADIK'

        Toplam 21 jeotermal, rüzgar ve hidroelektrik santralları olan şirketin şimdiye kadar 5.1 milyar dolarlık yatırım yaptığını anlatan Mogan Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, "İsrailliler, Amerikalılar santralları satmamızı çok istediler ancak ancak biz hisse satışını Türk halkı da nasiplensin diye borsada yapıyoruz" dedi. Karaduman, halka açılmalarının direkt finansmanla alakalı olmadığını ifade ederek "Güriş'in temellerinin atıldığı 1980'lerden bu yana belirli bir büyüklüğe geldi. Artık kurumsallaşma gerekli. Bunun en etkili tarzı da borsa ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Grupta başka halka arzlarda olabilir" diye konuştu.

        Üretim miktarı açısından jeotermalde Türkiye'nin bir numarası olduklarını aktaran Karaduman, şirketin elde etiği gelirin yüzde 35'inin 229 tribünle çalışan rüzgar enerjisinden yüzde 47.5'inin jeotermalden ve geri kalanın HES'lerden elde edildiğini açıklayarak "Türkiye öyle güzel enerji ülkesi ki gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES'ten (rüzgar enerjisi) enerji elde edebiliyoruz" dedi.

        BORÇLARI ERKEN KAPATMANIN BÜYÜK AVANTAJI OLACAK

        Mogan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün de şirketin 3,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 13 şehrin tüm elektrik ihtiyacını ve 27 ilin de mesken elektriğini karşılayacak kadar üretimi olduğunu belirterek halka arz gelirinin yüzde 45'inin yeni yatırımlar, yüzde 45'inin mevcut borçların erken kapamasında kullanılacağını, geri kalan yüzde 10'luk tutarın ise işletme sermayesi olarak değerlendirileceğini kaydetti. Aygün, şirketin yapılan yatırımlar nedeniyle kullanılan kredilerin sürekli ödemeleri olduğunu hatırlatarak "Borçları erken kapamanın bize önemli katkıları olacak" diye konuştu.

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        21 ENERJİ SANTRALİ

        Mogan Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı. Mogan Enerji’nin halihazırdaki portföyünün tamamını jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tamamen yenilenebilir enerji kaynakları oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda tesise sahip olan Mogan Enerji, 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla portföyünde yurt içinde faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir enerji santralini elinde bulunduruyor. Şirket portföyü 9 adet RES, 8 adet JES VE 4 adet HES’ten oluşuyor.

        Şirketten verilen bilgiye göre 30 Haziran itibarıyla şirketin toplam kurulu gücü 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66,70’ine denk gelen 683,65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25,36’sına denk gelen 259,90 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7,94’üne denk gelen 81,37 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor.

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        31.12.2022 dönemi itibarıyla şirketin yıllık toplam net enerji üretimi 3.741.751 MWh olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 43,64’üne denk gelen 1.633.077 MWh’lık kısmı RES’ler, yüzde 51,86’sına denk gelen 1.940.616 MWh’lık kısmı JES’ler ve yüzde 4,49’una denk gelen 168.058 MWh’lık kısmı ise HES’lerden elde edildi. Şirketin portföyünde bulunan elektrik enerjisi üretim santralleri coğrafi olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yer alıyor. 31.12.2022 itibarıyla Şirket’in toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden ve yüzde 3,36’sı ise HES’lerden elde edilen gelirler olarak kayıtlara geçti.

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        #Mogan Enerji
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