Gökten nice ilham, kalem ve kağıt düşmüş. İsteyen herkesin bahtına, okurlar varsın keyfine...” diyerek bir masal diyarına çekiliyoruz. Yazar Yavuz Talha Durdu'nun ilk kitabı olan Modern Masallar'ın klasiği özgünleştiren anlatımıyla...
Modern Masallar kitabı yazarın ilk eseri ama konu aldığı tür binlerce yıldır gerek sözlü gerek yazılı olarak karşımıza çıkan evrensel kültürün nadide bir parçası.
Beydebâ’nın yazdığı dünyaca ünlü Hint masalı ‘Kelile ile Dimne’den, Türk edebiyatının ilk fabl örneği olan Şeyhî’nin‘Harnâme’sine, ‘Binbir Gece Masalları’ndan La Fantoine’nin meşhur fablarına kadar pek çoğumuzun bebeklikten itibaren içimize işlenmiş bilindik bilinmedik pek çok ürünü kapsayan bu tür, günümüzde de elbette çocuklu ailelerin sığındığı en huzur dolu sığınak.
Durdu’nun yazdığı masal kitabı da, her ne kadar ezber bir kültür ögesi olarak kullanılsa da mahiyeti unutulmaya yüz tutmuş geçmişin bu zengin izlerini özellikle yetişkin bireylere tekrar hatırlatarak, onların çocuk kalan yanlarına hitap etmeyi amaçlıyor.
Dilin ve ögelerin güncel olarak kullanıldığı “Modern Masallar” kitabında, içinde bulunduğumuz çağda masal türünün zengin ikonları ile karşılaşarak yeni bir hayal dünyasına adım atacaksınız.
Toplamda 60 sayfadan ve 4 ayrı masaldan oluşan bu sürükleyici kitabı bir çırpıda bitirebilirsiniz.
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