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        Haberler Gündem Eğitim Mobilya Ve Dekorasyon Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Mobilya Ve Dekorasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, genellikle meslek yüksekokullarında veya üniversitelerde bulunan bir bölümdür. Bu bölümde öğrencilere mobilya tasarımı, iç mekan tasarımı, dekorasyon teknikleri, malzeme bilgisi ve üretim süreçleri gibi konular öğretilir. Böylece öğrenciler, mobilya ve dekorasyon sektöründe kariyer yapmak için gereken becerileri kazanırlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:05 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:05
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        Mobilya Ve Dekorasyon bölümü nedir?
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        Mobilya ve dekorasyon sektörü, sürekli gelişen bir sektör olduğu için mezunlar için istihdam olanakları genellikle yüksektir. Mobilya ve dekorasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Öncelikle, mobilya tasarımı veya iç mekan tasarımı firmalarında iş bulabilirler. Bu firmalarda, yeni mobilya modelleri tasarlayabilir, iç mekanları dekore edebilir veya müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş mobilya üretebilirler. Mobilya ve dekorasyon bölümü mezunları, kendi mobilya veya dekorasyon atölyelerini kurma imkanına sahiptirler.

        Mobilya Ve Dekorasyon Bölümü İş İmkanları

        Bu atölyelerde, el becerilerini kullanarak mobilya üretimi yapabilir veya müşterilerin isteklerine göre özel mobilyalar tasarlayabilirler. Bu şekilde, kendi markalarını oluşturarak rekabetçi bir şekilde sektörde yer alabilirler. Mobilya ve dekorasyon bölümü iş imkanları Mobilya ve Dekorasyon mezunları, çeşitli iş imkanlarına sahiptirler. Mobilya ve iç mekan dekorasyonu alanındaki bilgi ve becerileri sayesinde, mobilya tasarımı ve iç dekorasyon projelerinde çalışabilecekleri gibi inşaat şirketleri ve mimarlık firmalarında da istihdam edilebilirler.

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        Bu sektörlerde, iç mekanların tasarımı ve dekorasyonuyla ilgili projelerde yer alabilirler. Örneğin, bir otel, restoran veya konut projesinin iç mekanlarının tasarımını yapabilir veya dekorasyon sürecini yönetebilirler. Bunun yanı sıra, mobilya ve dekorasyon mezunları, mobilya üretimi veya iç mekan tasarımı alanında danışmanlık hizmeti de verebilirler.

        Müşterilere mobilya seçimi, renk uyumu veya dekorasyon trendleri konusunda yardımcı olabilirler. Mobilya ve dekorasyon mezunları, genellikle mobilya tasarımı ve dekorasyon şirketlerinde, inşaat şirketlerinde, mimarlık firmalarında veya kendi işlerini kurarak çalışma fırsatı bulurlar. Ayrıca, mağazalarda veya sergi alanlarında da mobilya satışı veya sergileme konusunda çalışabilirler. Kendi markalarını oluşturarak veya müşteri taleplerine yönelik özelleştirilmiş mobilyalar üreterek başarılı bir kariyer yapma imkanına sahiptirler.

        Mobilya Ve Dekorasyon Bölümü Dersleri

        Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek, yaşam alanlarını güzelleştiren mobilya ve dekorasyon alanında uzmanlaşmış, yaratıcı ve etkili çözümler üreten bir sektör dalıdır. Bu bölüm, çeşitli tasarım, planlama ve üretim teknolojilerini öğreterek öğrencilerin bu sektörde uzmanlaşmalarını sağlar.

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        • Bilgisayar Destekli Çizim-I
        • Mobilya İmalatı Ve Temel İşlemler
        • Masif Mobilya
        • Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
        • Mesleki Matematik I
        • Teknik Resim
        • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
        • Türk Dili I
        • Yabancı Dil

        Mobilya Ve Dekorasyon Mezunları Nerede Çalışır?

        Bu bölümde öğrencilere mobilya tasarımı, iç mekan tasarımı, dekorasyon teknikleri, malzeme bilgisi ve üretim süreçleri gibi konular öğretilir. Mobilya ve dekorasyon mezunları nerede çalışır? mezun olan kişiler müşterilere mobilya seçimi, renk uyumu veya dekorasyon trendleri konusunda yardımcı olabilirler. Mobilya ve dekorasyon mezunları, genellikle mobilya tasarımı ve dekorasyon şirketlerinde, inşaat şirketlerinde, mimarlık firmalarında veya kendi işlerini kurarak çalışma fırsatı bulurlar.

        Ayrıca, mağazalarda veya sergi alanlarında da mobilya satışı veya sergileme konusunda çalışabilirler. Kendi markalarını oluşturarak veya müşteri taleplerine yönelik özelleştirilmiş mobilyalar üreterek başarılı bir kariyer yapma imkanına sahiptirler. Mobilya tasarımı, iç mekan düzenleme, malzeme seçimi, estetik değerlendirme, renk uyumu gibi konularda eğitim verilir. Mezunlar, tasarım stüdyolarında, mobilya atölyelerinde, iç mekan tasarım firmalarında veya kendi işlerini açarak mobilya tasarımı ve iç dekorasyon projeleri üzerinde çalışabilirler.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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