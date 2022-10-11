Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 77!

Bu ücret 1 Ekim 2022 tarihinde 87.53 kuruş idi. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 77 artmış oldu.

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nde yıllık yüzde 77, 1 Nisan 2022 tarihine göre ise yüzde 26 düzeyinde değişen zamlar şu şekilde gerçekleşti:

İŞTE MOBİL İLETİŞİMDE YENİ ÜCRETLER

Hizmet Türü 1 Ekim 2021 1 Nisan 2022 1 Ekim 2022 Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 0,8753 1,23 1,55 Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 8,7 12,23 15,42 İsim/Unvan Değişikliği (işlem) 11,33 15,93 20,09 Hat Devir Ücreti (işlem) 16,58 23,32 29,42 Numara Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11 SIM Kart Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11 Açma, Kapama Ücreti (işlem) 38,58 54,27 68,46 Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 62,91 88,49 111 Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,54 2,16 2,72 Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,15 1,61 2,03 Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 2,46 3,46 4,36

Geçen yılın Ekim ayında 8.7 TL olan yurtdışı aramanın dakika ücreti, 1 Ekim 2022’den itibaren 15.42 TL’ye, hat devir ücreti 16.58 TL’den 29.42 TL’ye, numara değişikliği ücreti 37.82 TL’den 67.11 TL’ye, açma kapama ücreti 38.58 TL’den 68.46 TL’ye çıkmış oldu.

Yapılan son zamların ardından bilinmeyen numaralar servisini aramanın dakika ücreti de son bir yılda 2.46 TL’den 4.36 TL’ye yükseldi.