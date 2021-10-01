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Mobil iletişimde azami ücretlerde yeniden artışa gidildi

Mobil iletişim operatörlerin servis ücretlerinin üst sınırında bu yıl üçüncü kez artışa gidildi. 30 Ocak ve 1 Nisan’da yapılan artışların ardından hazırlanan yeni tarife 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlüğe girdi. Yapılan bu son artışla birlikte, cep telefonu ile konuşma başta olmak üzere, SMS, SIM kart değişikliği, numara değişikliği, hat devir, açma/kapama gibi servislerin ücretlerindeki son bir yıllık artış yüzde 21 ile yıllık yüzde 19.25 olan TÜFE'yi geçti. İşte cepte yeni ücret tarifesi... Necdet Çalışkan'ın haberi...

01.10.2021 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Mobil iletişimde azami ücretlere zam! Haberler
Mobilde azami ücretlere zam!
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Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 80.64 kuruştan, 87.53 kuruşa yükseltildi. Bu ücret geçen yıl 1 Ekim’de ise 72.34 kuruş idi. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda 21 artmış oldu.

Son bir yılda 1 Ekim 2020, 30 Ocak 2021 ve 1 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan artışların ardından yapılan ve yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ile yüzde 10 oranında Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) dâhil olduğu yeni tarife, 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlüğe girdi.

BİR YILDA YÜZDE 21 ARTTI

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Turkcell, TT Mobil ve Vodafone’un abonelerini yakından ilgilendiren mobildeki ücret tarifelerine son bir yılda yapılan artış, yıllık TÜFE’yi de geçmiş oldu. 1 Nisan 2021’deki tarifeye göre yüzde 8.5 artışa denk gelen yeni azami ücret tarifesi, 1 Ekim 2020 tarihine göre ise yüzde 21’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

BTK’nın yayınladığı “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi”ne göre 1 Nisan 2021’de 8.02 TL’ye çıkarılan yurtdışını arama ücretinin dakikası 8.70 TL’ye; isim/ünvan değişikliği 10.44 TL’den 11.33 TL; hat devir ücreti 15.28 TL’den, 16.58 TL’ye; numara değişikliği ücreti 34.85 TL’den, 37.82 TL’ye; SIM kart değişikliği 34.85 TL’den, 37.82 TL’ye; açma/kapama ücreti 35.55 TL’den, 38.58 TL’ye; yurtiçi SMS ücreti 57.96 kuruştan, 62.91 kuruşa; yurtdışı SMS ücreti 1.42 TL’den, 1.54 TL’ye; posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti (sayfa başına) 1.06 TL’den, 1.15 TL’ye ve bilinmeyen numaralar servis ücreti de dakika başına 2.27 TL’den, 2.46 TL’ye yükseltildi.

İŞTE MOBİLDE YENİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

1 Ekim 2021'den itibaren geçerli olan yeni ücret tarifesi

1 Nisan 2021'deki ücret tarifesi

30 Ocak 2021'deki ücret tarifesi


1 Ekim 2020'deki ücret tarifesi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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