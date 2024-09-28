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        Haberler Gündem Güncel "Mobil Başkan" vatandaşla buluştu | Son dakika haberleri

        Başkan Palancıoğlu, "Mobil Başkan" ile ziyaretlerini sürdürüyor

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" uygulaması kapsamında Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:36
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        "Mobil Başkan" vatandaşla buluştu
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" uygulaması kapsamında Büyükbürüngüz Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

        Büyükbürüngüz Mahallesi'ne önemli yatırım yaptıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Geçen sene KASKİ asbestli boruları değiştirmek üzere bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesinin Kayserigaz ile anlaşmasıyla doğal gazın buraya gelmesi sağlandı. Öncelikle Kayserigaz ve KASKİ’ye teşekkür ediyoruz. Kayserigaz'ın Büyükbürüngüz gibi kırsal mahallelerde imar planı zorunluluğu getirmesiyle biz de imar ile ilgili çalışma yaptık. Yeni gelişme alanı olarak bazı alanlar tespit ettik ve oralara yeni imar getirdik. Tüm taleplerinizle teker teker ilgileneceğiz."

        Uygulamadan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini Palancıoğlu'na iletme imkanı buldu.

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