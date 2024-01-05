Türkiye'deki kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından aranıyor. MGN Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, MNG Kargo çalışma saatleri nedir? MNG Kargo hafta sonu hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...