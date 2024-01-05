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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MNG Kargo çalışma saatleri 2024: MNG kargo hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor, dağıtım yapıyor? - Merak Edilenler Haberleri

        MNG kargo hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor?

        Kargo alımı veya gönderimi yapacaklar MNG Kargo'nun çalışma saatini araştırıyor. MNG Kargo'nun çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonuna göre değişiyor. Peki, MNG Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:38
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        • 1

          Türkiye'deki kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo'nun çalışma saatleri vatandaşlar tarafından aranıyor. MGN Kargo'nun hafta içi ve hafta sonu mesai saatlerinde değişiklik olabiliyor. Peki, MNG Kargo çalışma saatleri nedir? MNG Kargo hafta sonu hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        • 2

          MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          MNG Kargo gerek hafta içi gerekse Cumartesi günleri tüm şubelerde saat 08.30’da mesaiye başlamaktadır. MNG Kargo şubelerinin kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi olarak farklılık göstermektedir. Hafta içi şubelerin standart kapanış saati 18.00 iken Cumartesi günü mesai bitimi 14.00’de gerçekleşir.

        • 3

          MNG KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

          Özellikle hafta içleri vakit bulamayıp hafta sonları kargo gönderimi sağlamak isteyen müşterilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de hafta sonu MNG Kargo’nun hizmet sağlayıp sağlamadığıdır. MNG Kargo yalnızca Cumartesi günleri hizmet vermektedir.

        • 4

          MNG KARGO ÖĞLE ARASI SAATİ KAÇ?

          Kesintisiz hizmet anlayışını benimseyen MNG Kargo öğle saatlerinde de müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Dolasıyla gönderi teslimi için öğle molasını beklemenize gerek yoktur.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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