Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak ilçesinde, işçileri taşıyan servise teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

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