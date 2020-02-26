26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müzik direktörlüğünü Dr. Ayhan Özel'in yaptığı Mızıka-i Türkî, 6 yeni ve 6 klasik Türk Musiki bestesiyle 12 eser icra edecek. Bir taraftan Itrî, diğer taraftan Mozart tınılarıyla gönülleri fethetmek için yola çıkan Mızıka-i Türkî, klasikle moderni, doğu ile batıyı aynı potada harmanlayarak klasik askeri bando ezberlerini bozuyor.
NE DEDİLER?
Feyzullah Altunkaynak (Projenin öncüsü İstanbul Ajansın CEO'su)
İstanbul Ajansın yönetim kurulu başkanı Muhammet Yolaç 25 yıl önce Türkiye'nin en köklü mehter takımlarından birini kurdu. O günden itibaren sayısız konser ve organizasyona imza attık. Biz mehteri Mızıka-i Türki adıyla üçüncü nesilden dördüncü nesle taşıdık. Batı formuyla Osmanlı formunun birbirine harmanlamasıyla ortaya güzel bir proje çıktı. Mızıka-i Türki'yi 2 kısma ayırdık. İlk olarak 12 parçadan oluşan bu çalışmayı Anadolu turnesiyle halkımıza dinleteceğiz ve adına da Mızıka-i Türki Anatolia dedik. Türkiye turnesinin ardından ikinci bölüm olan Mızıka-i Türki Euro'yla da Avrupa turnesine çıkacağız. Kardeşlik gönüllerin fethiyle olur. Biz yeni haliyle bu mehterin gönülleri fethedeceğini düşünüyoruz.
Mehmet Dilbaz (Tarihçi)
Mehter, Metehan döneminden itibaren başlıyor. O günlerde mehter günümüzdeki gibi değil o günlerde askeri bando düşmanı korkutmak için ses çıkaran bir birlikti. Tarihte bildiğimiz ilk mehter Selçuklu döneminde ortaya çıkıp belirli bir besteyle ordunun yanında sefer çıkan askeri birlik oldu. Bu da birinci nesil mehter adını aldı. Osmanlı devletinin kuruluşuyla mehter takımı Yeniçeri'nin içine katılıyor. Buda ikinci nesil mehter unvanını alıyor. Yeniçeri birliklerinin dağılmasıyla yeniden oluşuma giden Mehter bu haliyle de üçüncü nesil oluyor. Bu proje mehteri çağ atlayarak senfoni orkestrasıyla harmanladı ve mehteri dördüncü nesle taşıdı.
Dr. Ayhan Özel (Senfoni Orkestrası'nın Şefi)
Mehteranın geleneksel yapısı ve bununla birlikte senfoninin çok sesli formunu harmanladı. Mehter ve Senfoni orkestrasının geçmişte birlikte yaptıkları projeler oldu ama bizim yaptığımız tarzda ve yenilikçi ilk kez oluyor. Her müziğin kendi içinde doğma büyüme ve gelişme evresi vardır. Biz bu projeyle mehteri ve senfoniyi geliştirdik.
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