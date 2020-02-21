Mızıka-i Türkî Avrupa seferine hazır

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze dünya müzik tarihinin en ihtişamlı askeri bandolarından olan mehter, yepyeni besteler ve görsel şölenle sahneye çıkıyor. Mızıka-i Türkî adıyla dördüncü nesil formunu alan mehter, Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor.

50 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Müzik direktörlüğünü Doktor Ayhan Özel’in yaptığı Mızıka-i Türkî, 6 yeni ve 6 klasik Türk Musiki bestesiyle 12 eser icra edecek. Bir taraftan Itrî, diğer taraftan Mozart tınılarıyla gönülleri fethetmek için yola çıkan Mızıka-i Türkî, klasikle moderni, doğu ile batıyı aynı potada harmanlıyor.

Mehter, 6 aylık çalışma ve 50 kişilik ekiple 20’den fazla ülkeyi dolaşmaya hazırlanıyor. Bu proje, evrensel müzik tarihinde yepyeni, orijinal ve heyecan uyandırıcı bir dönemin de kapılarını açıyor.