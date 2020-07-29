Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Pandemi döneminde küresel satışları önemli ölçüde azalan Japon otomobil üreticisi Mitsubishi, Avrupa pazarına yönelik bir dizi sert önlem aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Mitsubishi Motors Corporation (MMC),27 Temmuz tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda önümüzdeki dönemde Avrupa pazarına yeni modeller sunmayı dondurduğunu açıkladı. Mevcut modellerin satış devam edecek. Ayrıca, satış sonrası ve servis hizmetleri de, Mitsubishi ürünlerini tercih eden müşteriler için devam ediyor olacak" dedi.

Yılın ikinci çeyreğinde markanın toplam satışlarının dörtte birini oluşturan Asya'daki satışlar yüzde 68 gerilemişti. Aynı dönemde Japon üreticinin küresel satışları da yüzde 53 oranında düşmüştü.

Mitsubishi'nin, pandemi sürecinin devam etmesi halinde 2021'in Mart ayında sona erecek mali yılda 1.3 milyar dolarlık kayıp öngördüğü belirtiliyor. Yaşanması muhtemel bu kaybın markanın 18 yıldaki en büyük kaybı olacağı belirtiliyor.

Avrupa'da yeni model tanıtımı yapmayacak Mitsubishi'nin, emisyon regülasyonlarının el verdiği ölçüde mevcut modellerinin satışına devam edeceği kaydediliyor.