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        Haberler BBC Dünya Mısır, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

        Mısır, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

        Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına resmen müdahil olacağını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 13.05.2024 - 07:37 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:37
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        RefahGetty Images

        Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına resmen müdahil olacağını açıkladı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik saldırılarının şiddetinin ve kapsamının giderek genişlemesi nedeniyle bu adımın atıldığını” belirtti.

        Açıklamada “Sivillerin doğrudan hedef alınması, Gazze Şeridi'ndeki altyapının tahrip edilmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmeye zorlanması da dâhil olmak üzere Filistin halkına yönelik sistematik uygulamaların Gazze'de koşulları yaşanmaz kılan benzersiz bir insani krize yol açtığı” belirtildi.

        Gazze'nin güneyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Refah'ın doğusunda on binlerce Filistinliye daha kenti terk etmelerini emretti. Bu hafta içinde 300 bin kişinin Refah'ı terk ettiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca İsrail'in “uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi hükümlerini açıkça ihlal ettiği” kaydedildi.

        İsrail'e “işgal otoritesi olarak yükümlülüklerine uyması ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde insani yardım ve yardım malzemelerinin erişiminin sağlanmasını gerektiren geçici tedbirleri uygulaması” çağrısında bulunuldu.

        Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarının durdurulması için kilit uluslararası aktörlere derhal harekete geçmeleri çağrısını yineledi.

        10 Mayıs'ta Güney Afrika, İsrail'in Refah'tan çekilmesi için Uluslararası Adalet Divanı'na ek acil önlemler için başvuruda bulundu.

        Başvuruda ayrıca BM yetkililerinin, insani yardım kuruluşlarının, gazetecilerin ve araştırmacıların Gazze'ye girmesine izin vermesi için mahkemenin İsrail'e emir vermesi istendi.

        Mısır'ın, Gazze Şeridi ile sınırı ve İsrail'in tahliye emri verdiği Refah kentinde bir sınır kapısı bulunuyor.

        Mısır ayrıca Katar ile birlikte arabulucu ülkeler olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail ile Hamas arasında yürütülen dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye de daha önce Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı 'soykırım' davasına müdahil olacağını açıklamıştı.

        Güney Afrika, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin "soykırım niteliğinde" olduğu gerekçesiyle Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

        İsrail savunmasında soykırım iddialarını reddetmişti.

        RefahBBC

        • Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        • Uluslararası Adalet Divanı nedir, 'İsrail'in Gazze'de soykırım yapmakla' suçlandığı dava neden bu mahkemede görülecek?
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