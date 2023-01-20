Yönetilen unsurların bölgenin yerel unsurları olduğu, ancak yönetenlerin Türklerden oluştuğu Mısır’da kurulan Türk devletleri hangileridir? İşte, Mısır’da kurulan ilk Türk devleti hakkında tüm detaylar…

Mısır’da Kurulan İlk Türk Devleti

Mısır’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti 868 yılında kurulmuş olan Tolunoğulları Devleti’dir. Abbasiler önemli valiliklere Türk komutanlar atıyor; ancak atanan bu komutanlar, başkentten ayrılmayı reddettikleri için atandıkları bölgeye naip adı verilen vekillerini gönderiyorlardı. Bu şekilde Mısır’a naip olarak atanan Tolunoğlu Ahmet; 868 yılında beraberinde Türklerden oluşan bir orduyla Mısır’a gelmiştir.

Bu dönemde Mısır, Abbasilerin parçalanma sürecinde olmasından dolayı büyük bir istikrarsızlık içindeydi. Bu durumu lehine çevirmekte kararlı olan Tolunoğlu Ahmet, Trablusgarp’tan Suriye’ye kadar olan toprakları ele geçirmiş ve bu coğrafyada kendi hâkimiyetini kurmuştur. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Abbasi halifesi, Tolunoğlu Ahmet’i valilik görevinden almış ve Ahmet de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Mısır’da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları; 50 yıl boyunca bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmüş ve 905 yılında Abbasiler tarafından yıkılmıştır.

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

Bu başlık altında, Mısır’da Kurulan Türk Devleti olan Tolunoğulları, İhşidler, Eyyubiler ve Memlükler hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte, Mısır’da kurulan Türk devletleri:

Tolunoğulları (868 – 905)