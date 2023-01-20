Kâbe’nin içinde bulunan 360 putun yıkılması ve Hz. Muhammed’in ilk hutbesini okuması ile neticelenen Mekke’nin fethi kaç yılında oldu? Mekke’nin fethi sonuçları nelerdir? Mekke’nin İslam orduları tarafından fethedilmesi ile alakalı tüm bilgileri siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Mekke’nin Fethi Kaç Yılında Olmuştur?
Günümüzde Suudi Arabistan’ın sınırları içinde yer alan Mekke; Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiş olduğu yer olmasını yanında, İslam dininin kutsal şehri olarak da kabul edilmektedir. Peki, Mekke’nin fethi ne zaman gerçekleşti? Mekke’nin fethedildiği tarih, miladi takvime göre 11 Ocak 630’dur. Günümüzde Mekke’nin fethinin 1 Ocak günü kutlanmasının sebebi ise; Mekke’yi fethetmekle görevlendirilen İslam ordularının, bu tarihte Medine’den yola çıkmış olmalarıdır.
Mekke’nin fethedilmesi ile ilgi cevabı en çok aranan sorulardan bir tanesi de Mekke’nin fethi hangi gün gerçekleşmiştir sorusudur. Mekke’nin fethedilmesi, hicri takvime göre Ramazanın 8. Günü gerçekleşmiştir.
Mekke’nin Fethi Nasıl Gerçekleşti?
Hicret’in üzerinden 6 yıl geçtikten sonra, Hz. Muhammed beraberindeki 1500 kadar Müslüman ile birlikte umre ibadetini yerine getirmek için Mekke’ye hareket etmiş fakat Mekkeliler Hz. Muhammed’i şehre sokmamışlardır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine iki taraf arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması imzalanmış ve Hz. Muhammed ile sahabeleri Medine’ye geri dönmüşlerdir.
İmzalanan Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Beni Bekir kabilesi, antlaşmanın şartlarını hiçe sayarak Müslüman olan Huza kabilesine saldırmış ve Mekke’den Medine’ye gelen bir heyet de Hudeybiye Antlaşması’nı tek taraflı feshettiklerini Hz. Muhammed’e bildirmiştir.
Gerek Mekke’deki Müslüman bir kabileye yapılan bu saldırı gerekse de antlaşmanın Mekkeliler tarafından feshedilmesinin ardından Hz. Muhammed, Mekke’yi fethetmek üzere İslam ordularına hareket emri vermiştir. 10 bin kişiden oluşan İslam orduları, miladi takvime göre 1 Ocak 630 günü Medine’den ayrılarak 10 Ocak 630 günü Mekke’ye ulaşmışlardır.
Dört ayrı koldan şehre girmeyi planlayan Hz. Muhammed, ordusunu dörde ayırmış ve şehir üzerine harekete geçmiştir. Dört kolun üçünde hiçbir direnişle karşılaşmayan Müslümanlar sadece bir kolda küçük bir savunma ile karşılaşmış ancak Halid bin Velid komutasındaki ordular bu savunmayı delmeyi başarmıştır.
Gerçekleşen bu sefer ve yaşanan çatışmaların ardından İslam orduları 11 Ocak 930 tarihinde Mekke’yi fethetmiştir.
Mekke’nin Fethi Sonuçları
Mekke’nin fethi sırasında çok ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı için bu savaş esnasında ufak çaplı çatışmalar yaşanmış ve bu çatışmalarda İslam ordularından 2, Mekkelilerden de 13 olmak üzere toplamda 15 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanan çatışmaların ardından Mekke’nin fethedildiği 11 Ocak günü şehre girildiğinde, Hz. Muhammed genel bir af ilan etmiş ve hiç kimseye dokunulmayacağını bildirmiştir.
Fethin ardından Hz. Muhammed ve etrafındaki sahabeler, Kâbe’ye yönelerek burada bulunan ve sayıları 360’ı bulan putu yıkmışlardır. Putların yıkılmasının ardından Bilal-i Habeşi ezan okumuş, Hz. Muhammed, Kâbe’de ilk namazını kılarak ilk hutbesini okumuş ve tüm Müslümanlar Kâbe’yi tavaf etmişlerdir.
Fethin gerçekleşmesinin ardından yaşanan bir diğer önemli sonuç da Mekkelilerin toplu bir şekilde Müslüman olmasıdır. Müslüman olanların arasında Ebu Süfyan’ın eşi Hind bint Utbe ve Ebu Cehil’in oğlu olan İkrime de bulunmaktadır.