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Lale Devri ıslahatları: 18. Yüzyıl ıslahat dönemi Lale Devri yenilikleri hangi alanda yapılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde, Avusturya ile 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile 1730 yılında gerçekleşen Patrona Halil İsyanı arasında geçen 12 yıllık süreye Lale Devri adı verilmektedir. Zevk ve sefa dönemi olarak da tanımlanan bu dönemde, batı dünyası ile var olan ilişkiler daha da gelişmiş ve doğan bu kültürel etkileşim ile reform hareketleri hız kazanmıştır. 18. yüzyıl Lale Devri yenilikleri ile ilgili tüm bilgiler içeriğimizin devamında…

Giriş: 20.01.2023 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL
Lale Devri Islahatları: 18. Yüzyıl Islahat Dönemi Lale Devri Yenilikleri Hangi Alanda Yapılmıştır?
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Osmanlı Devleti’nin 23. Padişahı olan III. Ahmed döneminde gerçekleşen Lale Devri’nde, ıslahatların yanında bir dizi siyasi olay da cereyan etmiştir. Peki, Lale Devri siyasi olayları nelerdir? Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek için yapılan ıslahatlar hangileridir? Lale Devri ve Lale Devri’nin özellikleri etrafında derlediğimiz bu yazımızı siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Lale Devri Özellikleri

1718 tarihinde Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti için savaşsız bir dönem başlamıştır. Yaşanan bu barış ortamı da yapılması planlanan birtakım yenilik ve reformlar için uygun bir ortam yaratmıştır. Özellikle mimari, sağlık, sanat gibi alanlarda batı dünyasına ayak uydurmak isteyen Osmanlı Devleti, bu dönemde Avrupa’yı yakından gözlemlemeye başlamış; kültürel ve sosyal alanda bir dizi reforma girişmiştir.

Lale Devri Islahatları Hangi Alanda Yapılmıştır?

Lale Devri’nde ağırlıklı olarak kültürel ve sosyal alanda birtakım ıslahatlar yapılmış; askeri alanda ise hiçbir ıslahat yapılmamıştır. Dönemin padişahı olan III. Ahmed’in, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile uyumlu çalışmalarının neticesinde gerçekleşen bu ıslahatlar; edebiyat, sanat, resim, mimari ve sağlık gibi alanlarda gerçekleşmiştir.

Avrupa’da Gelişmeleri Yakından Takip Etmek İçin Yapılan Islahatlar

Lale Devri’nde Avrupa’yı yakından takip edebilmek için yapılan en önemli ıslahat; Avrupa gönderilen geçici elçiler ve okumak için gönderilen öğrencilerdir. Bu dönemde Avrupa’nın önde gelen şehirlerinden olan Viyana, Paris ve Londra gibi şehirlerde elçilikler açılmış ve bu şekilde Avrupa’da meydana gelen değişimlerin yakından gözlemlenmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde Paris’e elçi olarak gönderilmiş olan Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi; Osmanlı Devleti’nin ilk elçisidir.

Avrupa’yı yakından takip etmek için yurtdışına gönderilen öğrenciler de gerçekleşen ıslahatlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde, Avrupa’da çağdaş bir eğitim görecek olan bu öğrencilerin, daha sonra ülkelerine dönerek bu yenilikleri paylaşmaları hedeflenmiştir.

18. Yüzyıl Lale Devri Islahatları

1718 ile 1730 tarihleri arasında yaşanan Lale Devri Islahatları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

  • Osmanlı Devleti bu dönemde ilk kez yurtdışında geçici elçilikler açmış; Londra, Paris ve Viyana gibi şehirlere elçiler atamıştır.
  • Çağdaş bir eğitim almaları için Avrupa’ya öğrenciler gönderilmiştir.
  • İstanbul’da sık yaşanan yangınlarla mücadele etmek için Tulumbacılar Birliği kurulmuştur.
  • Yurt dışından getirilen eserlerin Türkçeye çevrilmesi için Tercüme Heyeti oluşturulmuştur.
  • Said Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından Avrupa’da matbaayı getirilmiş ve bu şekilde ilk Türk matbaası kurulmuştur.
  • Çiçek hastalığına karşı ilk kez aşı uygulanmıştır.
  • Kâğıt fabrikası ve Çini atölyeleri açılmıştır.
  • Mimari alanda III. Ahmed Çeşmesi, Tophane Çeşmesi gibi eserler verilmiştir.

Lale Devri Siyasi Olayları

1718 ile 1730 arasındaki 12 yıl boyunca süren Lale Devri’nin en önemli siyasi olayı, 1723 – 1727 Osmanlı – İran Savaşları’dır. Osmanlı Devlet’inin galibiyetiyle sonuçlanan bu savaşın ardından 1730 yılında İran hükümdarı Nadir Şah, Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıya geçmiş ve iki devlet arasındaki bu savaş hali, 1746 yılına kadar devam etmiştir.

1730 yılında başlayan İran Savaşı aynı zamanda Lale Devri’nin sona ermesine dolaylı yoldan sebep olmuştur. Nadir Şah’ın Osmanlı Devleti’ne saldırması ve ilk etapta Osmanlıları gafil avlaması İstanbul’da büyük bir etki yaratmış ve bu durum, Lale Devri’ni sona erdiren Patrona Halil İsyanının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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