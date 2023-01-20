Geçmişten günümüze kadar bir dünya başkenti olma özelliğini sürdürmüş olan ve uzun bir zaman boyunca merkez bir kent olmayı başarmış olan İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu kimdir? İstanbul’u kuşatan Osmanlı padişahları hangileridir? İşte, tüm detaylar…

İstanbul’u Kuşatan İlk Türk Devleti

İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğu Avarlardır. Çin kaynaklarında Juan-Juan, Arap kaynaklarında Avar, Göktürk kaynaklarında ise Apar olarak adlandırılan Avarlar; Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkmış ve 6. yüzyılın sonlarına doğru bugünkü Moğolistan civarında bir devlet kurmuşlardır. Orta Asya’da kurdukları bu devlete Göktürkler tarafından son verilince batıya göç eden Avarlar, Tuna boylarına yerleşmişlerdir. Geldikleri bu bölgede Bayan Han önderliğinde yeni bir devlet kuran Avarlar, Sasanilerle bir ittifak kurmuşlar ve 619 ile 622 yıllarında olmak üzere iki kez İstanbul’u kuşatmışlar fakat başarılı olamamışladır. İstanbul kuşatmasında yaşanan bu başarısızlık Avarları iyice zayıflatmış ve bu devlet 805 yılında yıkılmıştır.

İstanbul’u Kuşatan İlk Müslüman Türk Devleti

İstanbul’u kuşatan ilk Müslüman Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir. İstanbul’un fethedilmesi Osmanlı Devleti için her zaman büyük bir hedef olmuş ve şehrin ele geçirilmesi Osmanlı Devleti için ekonomik, siyasi ve coğrafi açıdan bir zaruret olarak görülmüştür. Rumeli’de gerçekleşen iskân faaliyetlerinin de önemli bir parçası olarak nitelenen İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan tarafından fethedildiği güne kadar 7 kez Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmıştır.