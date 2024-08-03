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        Haberler Dünya Mısır'a giden İsrailli müzakere heyeti, Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geri döndü | Dış Haberler

        Mısır'a giden İsrailli müzakere heyeti, Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle geri döndü

        İsrailli üst düzey yetkililerden oluşan müzakere heyeti, Hamas'la esir takasını görüşmek için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Birkaç saat sonra tekrar İsrail'e giden heyetin geri dönme nedenlerinden birinin Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:13
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        Netanyahu'yla anlaşmazlık geri döndürdü
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        Hamas ile esir takası müzakereleri için Mısır'a giden İsrail heyetinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaşanan anlaşmazlık yüzünden birkaç saat sonra Tel Aviv'e geri döndüğü belirtildi.

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Şefi David Barnea, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Ghassan Alian'dan oluşan ve bugün Kahire'ye giden müzakere heyeti geri döndü.

        Müzakere heyetinin geri dönme nedenlerinden birinin Netanyahu ile ordu arasında esir takası müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık olduğu ifade edildi ancak anlaşmazlıklara ilişkin bilgi verilmedi.

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        Başbakanlık ofisinden şu ana kadar gazetenin haberiyle ilgili açıklama yapılmadı.

        Mısır, Katar ve Hamas'tan da özellikle İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından esir takası müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin açıklama yapılmadı.

        Katar Dışişleri Başkanı Muhammed bin Abdurrahman, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Müzakere taraflarından birinin diğerini öldürdüğü bir ortamda müzakerelerin nasıl yürütüleceği sorusunun gündeme geldiğini" belirtmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden 31 Mayıs'ta İsrail’in önerisi olduğunun altını çizdiği 3 aşamalı ateşkes planını açıklamıştı. Plan kısaca kalıcı ateşkesi, İsrail’in Gazze’nin tamamından çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını içeriyordu.

        Netanyahu ise daha sonra esir takası müzakereleriyle ilgili yeni şartlar öne sürmüştü. Bu şartlar "silahlı Filistinlilerin güneyden kuzeye dönmesinin engellenmesi ve İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridorunda kalmasını" öngörüyordu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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