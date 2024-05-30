Misafirlerini evine raylı sistemle taşıyor

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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi'nde yaşayan Hasan Say, evine rahatça çıkabilmek için raylı sistem yaptırdı.

Misafirlerini de evine raylı sistemle taşıyan Say, bulduğu çözümle, özellikle yaş almış misafirlerine büyük bir kolaylık sağladığını kaydetti.

Say, "Evimin bulunduğu yer çok dik ve rampa, inşaatı yaparken malzeme çıkarmak beni ve inşaat ustalarını oldukça zorladı. Ben de raylı sistem yaptırmaya karar verdim. Bu hem inşaat ustalarına hem de evime gelen insanlara kolaylık sağladı.

Evimin bulunduğu yerin manzarası çok güzel, Göksu vadisi içinde, şehir gürültüsünden uzak, doğayla iç içe. Burayı çok sevdiğim için ev yaptırmak istedim. Ailem ve akrabalarım da merak edip misafirliğe geliyor. Yaptığımız sistem hem benim hayatımı kolaylaştırdı hem de gelen misafirlerimin merdiven çıkmasına gerek kalmadı" dedi.