Mireille Mathieu Türkiye'ye geliyor

Müzik tarihine damga vuran, klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, Türk hayranlarıyla buluşacak. "La Paloma Adieu”, “Mon Crédo" ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz eserleriyle tanınan Mathieu, 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da 60.Anniversary turnesi kapsamında sahne alacak.

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1200'den fazla şarkıyı 11 dilde seslendiren sanatçı, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerde güçlü vokali ve büyüleyici sahne performansıyla milyonlarca insanı etkiledi. "Edith Piaf’ın halefi" olarak anılan Fransız efsanesi, Eiffel Kulesi'nin 100. yıl kutlamasında La Marseillaise’i seslendirme onuruna da sahip olmuştu.

22 Temmuz 1948’de Picasso’nun tablosuna da ilham olan Avignon’da dünyaya gelen Mireille Mathieu, kariyeri boyunca 120 milyondan fazla albüm sattı. Konserlerin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.