Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması!

"TERCİHİM HAZİRANDA BİR KULÜPLE ANLAŞMAK"

İlk kez ailesi ve dostlarına bu kadar geniş bir vakit ayırdığını ifade eden 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum." diye konuştu.