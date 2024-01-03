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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması!

        Bir dönem A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Mircea Lucescu, geleceği ve Türk futboluyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Hakkındaki Beşiktaş iddialarına cevap veren Rumen çalıştırıcı, Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesini de değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:46
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        • 1

          Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mircea Lucescu, hakkındaki Beşiktaş iddiaları ve gelecek planlarıyla ilgili konuştu.

        • 2

          Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'deki görevinden Kasım 2023'te istifa ettikten sonra başka bir takımla anlaşmayan Lucescu, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, son günlerde hakkında spor medyasında çeşitli transfer dedikoduları olduğunu belirterek, sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmadığını ifade etti.

        • 3

          "TERCİHİM HAZİRANDA BİR KULÜPLE ANLAŞMAK"

          İlk kez ailesi ve dostlarına bu kadar geniş bir vakit ayırdığını ifade eden 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum. Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum." diye konuştu.

        • 4

          "KAFAMI DİNLEMEK İSTİYORUM"

          Lucescu, mental açıdan da şu an teknik direktörlüğe pek hazır hissetmediğini kaydederek, "Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "RAZVAN, TERİM'E KARŞI MAÇ KAYBETMEZ"

          Deneyimli teknik adam, Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesini de değerlendirdi. Terim'in Panathinaikos'u çalıştırmasının Yunanistan Süper Ligi'ne heyecan getireceğini ifade eden Lucescu, PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan'ın tıpkı kendisinin geçmişte yaptığı gibi Terim'e geçit vermeyeceğini iddia etti.

        • 6

          Razvan'ın Yunanistan'da takdir edilen, beğenilen bir teknik direktör olduğunu söyleyen Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        • 7

          SÜPER KUPA İÇİN AÇIKLAMA!

          Türkiye Futbol Federasyonunun davetlisi olarak Riyad'a Süper Kupa maçı için gittiğini ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle müsabakanın ertelendiğini de hatırlatan Lucescu, "Süper Kupa maçı Türkiye dışında oynanmamalı. Bence Ankara'da olabilir, Antalya ve İzmir de final için uygun. Suudi Arabistan'da ertelenen maçta çok az seyirci vardı. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarının tıklım tıklım dolduracağı bir statta final maçı yapılmalı." şeklinde görüş belirtti.

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